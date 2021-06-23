本土疫情延燒，隨著三級警戒的實施，教育部也宣布全國各級學校及公私立幼兒園配合停課至暑假，面對停課一再延長，團膳業者表示，學校午餐、團膳產業損失已超過28億，可謂損失慘重，不過食材損失補助目前已經談好，營業損失補助由經濟部協助，食材損失補貼則由教育部負責，目前相關資料正在審核。

去年全球新冠疫情延燒，帶來的衝擊席捲各行各業，今年5月本土疫情爆發，教育部因此宣布全國各級學校停課至6月28日。

全國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，以每天損失9000萬來算，目前停課帶來的損失已逾28億，團膳業的特殊性在於8成以上業者被要求專營學校營養午餐，然而一年營運天數不到200天，這次停課就少了1成以上營業天數。

另外，專營學校營養午餐受合約限制須使用產銷履歷的國產食材，不只利潤低，經營風險更是高，為因應團膳業者的損失，經濟部及教育部已提出紓困補助供業者申請。

經濟部的「營業衝擊補貼」部分，有稅籍登記業者110年5-7月任一個月營收較108年同月或110年3-4月月營收減少五成以上，將提供全職員工數每人4萬元的一次性營運補貼。

而教育部的「補助公辦公營廚工薪資」部分，將就學校廚工員額以5、6、7三個月每個員額最高補助學校新台幣4萬元外，在補助學校配合政策停課期間，依契約補償團膳業者等已備食材的成本損失，共補助3天。

計算方式，以台北市為例，每人營養午餐單價60元，乘以0.7(食材佔比成本)再乘以0.9(魚、肉、菜成本)，第一天每人補助37.8元；第二、三天為60乘以0.7再乘以0.5(第二天後食材受到的影響降低)，因此每人補助21元。

另外，中央流行疫情指揮中心公布新版COVID-19疫苗公費接種對象順序，陳明信指出，公辦民營的學校廚房，團膳公司會派廚工進到學校做營養午餐，但是順序第7類的接種對象依舊沒有廚工，「我們希望至少能爭取到第7類，至少能大幅降低職員與學生染疫的風險。」