中央流行疫情指揮中心21日將孕婦列為第6類優先接種對象，新竹市22日上午率先對全市1139位孕婦開打，並可供準媽媽們選擇AZ或莫德納疫苗接種。市長林智堅分享，現場有一名2歲多的孩子，牽起媽媽的手，像是要守護媽媽，現場人員還特別準備了一張小椅子，溫馨畫面讓人看了相當感動。

「媽媽今天要打針，要保護媽媽喔！」林智堅昨日在臉書分享，一早到到體育館施打站，看到許多孕婦，挺著肚子在家人的陪伴下到了體育館，坐在白色的椅子上等待疫苗的接種，雖然他們心裡都有一些忐忑不安，但總覺得能為肚子裡的孩子打這一針，讓他們安心許多。林智堅說，再一次看到為母則強，媽媽們的勇敢。

另外還有一群望著媽媽們的人，林智堅表示，他們站著或坐在看台上，專注地看著心愛的另一半，雖然因為高低的差距產生了距離，但他彷彿看見了每一位爸爸眼神中吐出了那一絲絲的關懷，在這偌大的體育館空間中，交織出千絲萬縷的羈絆，每一條線都歸屬著他的另一半。

和他們言談之間，林智堅也感受到他們小小的不安，但他們說，看到現場的環境、動線安排、市府同仁的引導，及醫護人員專業且細心的諮詢，都安心了。

新竹市22日上午10點率全國之先，對全市1139位孕婦開打，市長林智堅特別到場關心施打狀況。（陳育賢攝）

林智堅指出，這是防疫期間另一個新的挑戰，因為他希望早一點守護媽媽們及肚子裡孩子的健康，但也希望一切平安，而這一座疫苗施打站是現場最安靜，但最有生命力的一站。

上萬網友看到該張照片後紛紛按讚、大心，留言表示「好溫暖的照片」「美好的畫面」「瞬間眼眶泛淚」「這個會噴淚，好感人」，旁邊的小椅子實在好貼心，而這個畫面好像小朋友在說「媽媽不要害怕」，真的好感動。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書「Icu醫生陳志金」分享該畫面，表示感動，「不禁眼淚流下」，並讚現場人員很貼心準備了小椅子，用心守護孕婦、媽媽們，「無論在什麼位子，我們都可以選擇，當一個更有溫度的人」。