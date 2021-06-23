15歲即被星探挖掘成為廣告明星的李麗珍，成年後以電影明星之姿正式出道，雖演藝路發展順利但也平淡，為求突破，李麗珍在1993年進入三級片市場，主演《蜜桃成熟時》大爆紅，天使臉蛋加上魔鬼身材，在片中展現狂野演技，讓她旋即成為一代豔星，而李麗珍成名後也靠演技重新穿回衣裳，曾拿下影后寶座，如今李麗珍已經55歲，她在IG曝光了近況，只見當年的性感女神，如今的美麗已是不同形式，美得優雅。

李麗珍在1984年被大導麥當雄發掘，接拍了電影《停不了的愛》，就此出道，之後受邀拍攝黃百鳴製作的《開心鬼》電影，曾以「開心少女組」成員身分活動，但之後的演藝路卻缺乏亮點，直到演出三級片《蜜桃成熟時》，李麗珍大紅，事後眾多片商爭相邀她再拍三級片，但她見好就收，並在1999年接演許鞍華作品《千言萬語》，證明自己不只是花瓶豔星，拿下當屆金馬獎、金紫荊獎影后，靠演技登上事業巔峰。

在不拍三級片後，事實上李麗珍的感情世界，遠比她的事業精彩，她情路屢經波折，相傳初戀男友是狄波拉的弟弟柏德烈，之後又陸續與畫家祁文傑、「太極樂隊」成員雷有暉、男星錢嘉樂等相戀，曾與音樂人潘源良發生婚外情，一度情斷並與創作人許願結婚、生下一女，但婚姻僅4年就告吹，之後李麗珍與潘源良又復合，這段感情歷經多次分合後，最終潘源良再婚，新娘不是李麗珍。

事實上李麗珍多年來沒有停下演員腳步，只是不比全盛時期來得多產，短短續續有推出作品，但確實已經許久沒出現在台灣影迷面前，但透過偶爾更新的社群，讓粉絲可以得知女神的近況，李麗珍不時在IG貼照，吐露當下的心願，她曾在疫情嚴重時，貼出到台灣旅遊時拍的紀念照，表示希望快點可以去旅行，也貼過自己造訪醫美診所的照片，寫下：「想快點去扮靚靚」，可以看到55歲的李麗珍，少了過去小惡魔般的性感風情，如今的她樣貌沒有差太多，但氣質變得恬靜優雅，還是很美。