《商情》好壞參半 大馬棕櫚油收平 10:022021/06/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好壞參半，周二馬來西亞棕櫚油收平；因市場預估新冠肺炎疫情影響大馬棕櫚油產量，抵銷印度放緩降低食用油進口稅計畫的擔憂，令馬來西亞棕櫚油價格幾乎持平。 周二(6/22) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場下跌1馬幣，或約0.03%，至每噸3390馬幣（約815美元），而近月棕櫚油約跌0.3%，至每噸3556馬幣；大連期交所近月豆油約漲0.8%，近月棕櫚油約漲3.3%；芝加哥期交所近月豆油約漲0.6%。(商品行情網) 《商情》好壞消息參半 紐約期棉小幅收低 工商社論》論去年三角貿易創新高的啟示 #棕櫚油 #馬來西亞 #馬幣 #約漲 #好壞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外帶吃好料 鍋物韓式料理祭5折優惠 04:102021/06/23 時尚消費 李元玲5年鏟肉8kg超兇對比照讓網友全驚呆：以前比較好看 22:222021/06/22 娛樂 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 22:432021/06/22 財經 《港股》區塊鏈股臉綠 恆指收近1個月低 16:502021/06/22 財經 馬斯克允諾 Model S Plaid＋ 轉單不漲價：台灣同步跟進，六月底前改買 Plaid 現省三十萬元 09:332021/06/22 汽車情報-汽車新聞 中義外長通話 王毅籲歐戰略自主 04:102021/06/23 焦點新聞 下一檔陽明？陸拒買澳洲礦鐵砂 這2檔偷偷大賺 05:262021/06/23 財經 替防疫人員加油打氣 金門特產店捐「馬拌麵」一批 14:492021/06/22 寶島 不畏大陸打壓鋼價 鋼鐵人攻勢再起 04:102021/06/23 財經要聞 《國際產業》特斯拉擬7月召開人工智慧日 招募新血 14:002021/06/22 財經 如何面對疫後的孤獨時代 04:102021/06/23 時論廣場 財經熱門新聞 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 三級警戒擬延長至7月12日 - 財經要聞 - 工商時報 下一檔陽明？陸拒買澳洲礦鐵砂 這2檔偷偷大賺 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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