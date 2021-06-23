好壞參半，周二馬來西亞棕櫚油收平；因市場預估新冠肺炎疫情影響大馬棕櫚油產量，抵銷印度放緩降低食用油進口稅計畫的擔憂，令馬來西亞棕櫚油價格幾乎持平。

周二(6/22) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場下跌1馬幣，或約0.03%，至每噸3390馬幣（約815美元），而近月棕櫚油約跌0.3%，至每噸3556馬幣；大連期交所近月豆油約漲0.8%，近月棕櫚油約漲3.3%；芝加哥期交所近月豆油約漲0.6%。(商品行情網)