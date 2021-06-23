韓國長腿男神李敏鎬22日過34歲生日，經紀公司一早曬出他童年時頂著爆炸頭的可愛照片，李敏鎬本人也開心轉發，昨晚他更曬出粉絲送給他的禮物的認證照片，可見禮物在他豪宅房間中堆疊成山，連他都驚訝留下雙手扶頰的表情符號，網友更說：「一輩子生日禮物加起來沒這一半」。

李敏鎬早年擔任練習生曾客串《玉琳的成長日記》，後來演出《秘密的校園》以配角身分出道，2009年演出韓版《流星花園》，也就是《花樣男子》，才讓他大紅大紫，之後接連演出《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等，奠定了國民男神身分。

李敏鎬分享禮物認證照。（圖／翻攝自actorleeminho IG）

本月初，韓國海外文化宣傳院公開國家形象調查報告書，針對全球8千多名受訪者，公開票選「最具代表性的韓國人」排行榜，結果前三名分別為韓國總統文在寅、韓團防彈少年團（BTS）與李敏鎬，可見他在別國民眾中可說是韓國男演員的代表，而這也是BTS與李敏鎬連續兩年入圍該榜單的亞軍與季軍。

李敏鎬去年與「鬼怪新娘」金高銀演出《The King：永遠的君主》，被串流平台選為2020年最受歡迎的韓國電視劇，據知他今年有望推出與尹汝貞等人合演的新戲《柏青哥（Pachinko）》。挾著這股高人氣，昨李敏鎬曬出自己生日禮物堆滿房間的照片，讓網友看了也直呼：「當明星真好啊」、「好多愛意擁簇，真好」、「一輩子生日禮物加起來沒這一半」、「準確點說這只是他多年來收到禮物的其中一個角落」、「被愛和祝福包圍的李演員，生日快樂！要一直幸福哦」。