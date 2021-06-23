農委會主委陳吉仲（中）、醫福會執行長王必勝（左）23日清晨4時突然現身北農，北農總經理翁震炘（右）陪同。（摘自陳吉仲臉書／張穎齊台北傳真）

中央官員前腳走，台北市長柯文哲（中）上午7時許，在北農董事長黃向羣（右）、北農總經理翁震炘（左）陪同下現身北農。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北農爆發54例群聚感染風波，外界質疑中央神隱，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、醫福會執行長王必勝23日清晨4時突然現身北農第一、第二果菜市場，指示北市衛生局落實疫調與匡列。而台北市長柯文哲則是7時許抵達，對於是否被「突襲」？北市衛生局長黃世傑表示，22日晚間一起開會就得知掌握。

針對北農感染，原先傳出王必勝要介入接管，柯文哲認為不需要勞駕中央，北市府用自己的方法就可處理，怎料陳時中、陳吉仲、王必勝今日現身北農，有北農總經理翁震炘陪同，陳吉仲在臉書上表示，今天凌晨與陳時中、王必勝一起視察北市第一、第二、新北三重等果菜批發市場，一起提供抗疫的具體建議。

陳吉仲說，陳時中指示雙北四大果菜批發市場必須快速全面篩檢，包括市場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出者，都要持有檢驗陰性證明才能進場，且檢驗陰性者優先施打疫苗。

陳時中也建議，在鄰近一市的萬大國小，以及二市場內適當處所設置篩檢站，以提升篩檢意願，為加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

陳吉仲說，至於貨車司機和隨車捆工由於停留在市場的時間比較短，因此篩檢、疫調和疫苗的施打將由居住地縣市來執行，責成北農及新北農產運銷公司儘快彙整相關名冊，交由指揮中心轉各縣市政府辦理。

隨後，柯文哲與北市副市長黃珊珊上午7時許，北農董事長黃向羣、翁震炘陪同，柯文哲表示，北農疫情從5月14日到今天，總確診數是54人，確診者當中除了北農員工，還有市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣等，一半以上戶籍都不在台北。

柯說，累積的總確診數聽起來很嚇人，但從時間軸與上萬個市場工作者來看，疫情並沒有大家想得這麼嚴重，都還在可以控制的範圍內，目前並沒有大規模群聚感染跡象，而這兩天快篩近千人，陽性數也都是零，市府會為農漁畜花四大公司與環南市場等上萬名工作人員，優先施打疫苗。

柯並強調「無論外界如何看衰我們，我們都不會自亂陣腳，一定會全神貫注，打贏這場戰役！」

對於中央是否無預警突襲北農，黃世傑表示，昨晚間7時許，雙北有與陳時中、陳吉仲等CDC防疫人員進行會議，他與黃珊珊、北市聯醫副總院長璩大成都有出席，針對防疫作業有很多討論，最後陳時中有提到今早4點會去台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場等3處視察，但沒有要求市府人員陪同。

翁震炘則表示，會陪同陳時中一起了解拍賣現場的狀況，所以市府就沒有派人陪同，但一切都有掌握。