李冠霆與杜譽城上季都在SBL璞園效力。(歐印整合行銷提供)

就在T1聯盟即將宣告正式成立，PLG也擴編到6隊，台灣籃球自由市場空前活躍之際，歐印整合行銷23日決定轉被動為主動，推出旗下包含鄭瑋、盧哲毅、李冠霆、杜譽城、劉丁維、駱俊銓、賴冠瑜及楊淙宇等8名自由球員，期望這些仍有實力挑戰職籃球員不被遺忘。

與新竹街口攻城獅合約即將到期的鄭瑋與盧哲毅，應該算是比較擁有職業履歷的球員，其中鄭瑋資歷最為豐富，不僅待過PLG且曾先發上陣，也在SBL、ABL、大陸NBL等聯賽留下足跡；盧哲毅上季登場機會雖少，卻也來自UBA名校義守大學。

李冠霆與杜譽城則是上季效力桃園璞園的SBL球員，儘管兩人上場機會不多，李冠霆曾在去年12月6日出戰台啤，單場轟下20分，杜譽城則在上季開幕戰面對台銀拿下11分，證明兩人確實擁有繼續征戰實力，璞園近日也宣告兩人合約到期。

至於擁有「苗栗小跑車」封號的駱俊銓，曾打過高雄聖徒與夢想家兩支ABL球隊；劉丁維待過SBL裕隆納智捷，來自高雄的他，很希望替家鄉球隊打球；賴冠瑜是今年FIBA 3X3台灣聯盟賽北區冠軍隊新北FOOTER成員，炒熱氣氛很有一套。

「我們希望能幫忙這群還能打、還在堅持的球員們，努力找到一個好的歸屬，一個可以發揮的球隊，」歐印整合行銷總經理張智維表示，「當然這也要感謝T1聯盟、PLG與SBL三個聯盟在今年創造的籃球盛世，能讓所有在籃球員都有更多發光發熱的舞台。」