美國勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur，DDG 54）時隔一個多月 ，於昨天（22日)再度航行通過台灣海峽，此為美國總統拜登1月20日就職，5個多月來美軍驅逐艦第6次航行台海。大陸東部戰區今發表聲明指出，解放軍全程跟監，隨時應對一切挑釁。

美國海軍第7艦隊聲明指出，魏柏號在符合國際法的規範下，於當地時間22日例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」之承諾。

大陸解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校23日表示，6月22日，美「魏柏」號飛彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。美方故伎重施在台海滋事攪局，是對地區安全局勢的蓄意破壞，對台海和平穩定的嚴重危害，充分說明美是地區安全風險的最大製造者，我們對此表示堅決反對。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國總統拜登1月20日宣誓就職，5個多月來這是美國軍艦第6度航行通過台灣海峽，包括2月兩次，3月、4月和5月各一次，均為勃克級飛彈驅逐艦。