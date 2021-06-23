大陸游泳好手孫楊禁賽事件有了最新結果，在經過第二次聽證會後他的禁賽時間縮短為4年3個月，比原本的8年足足少了一半，雖然還是處於禁賽，但時間大大縮短，也算撿回了原本要泡湯的職業生涯。這次禁賽期將從2020年2月28日起，至2024年5月28日結束。

BREAKING: Chinese star swimmer Sun Yang banned for 4 years 3 months will miss Tokyo Olympics. — AP Sports (@AP_Sports) June 22 2021

不過他還是會錯過要來的東京奧運和杭州亞運，先前一直努力爭取這次奧運復出的孫楊仍吞了閉門羹，不過他還有機會參加4年之後的大賽，屆時他將滿33歲，以年紀來說還勉強能在運動圈繼續打滾。孫楊的第二次聽證會於5月25到26日舉行，這次國際體育仲裁法庭將禁賽期縮減。

離剛宣判8年禁賽的時間已過去33個月，孫楊在這段時間不斷為自己討回權益，不過此舉也引起外界部份人士不滿，其中他的仇敵澳洲泳將霍頓(Mack Horton)就揚言一定要抵制孫楊參加奧運，不論他的聽證會結果如何。

2018年9月受國際游泳總會(FINA)委託，IDTM公司三名工作人員、血液檢測人員、尿檢人員到孫楊住處對其進行賽外反興奮劑檢查，但過程並未完整進行，他們認為孫楊是「暴力抗檢」。

而到2019年11月，國際體育仲裁法庭在瑞士舉行首次聽證會，經過聽證會後，他們在2020年2月28日宣佈孫楊未能遵守WADA規定，決定判罰孫楊禁賽8年的處分，而對於此判決孫楊非常不服，因此才有了5月的第二次聽證會。

2021年4月2日國際體育仲裁法庭宣佈，對外聲明孫楊將舉辦第二次聽證會，採視訊會議方式進行，也同時組成一批新的三人仲裁小組，而且此聽證會不對外公開，結果也不會當天宣佈，一直到今天，才終於有了最新結果。