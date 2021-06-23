周姓女子因去年10月間請大陸友人寄送豬肉紅腸、鴨肉產品來台，遭海關查獲，航警局依違反《動物傳染病防治條例》送辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，將周女不起訴。

航警局認為，大陸未經農委會公告為口蹄疫、非洲豬瘟、高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染的非疫區，而豬肉及鴨肉製品都是相闗疾病傳染病感受性動物製品，未經中央主管機關核准，依法禁止輸入。

航警局調查，周女去年10月，請託大陸友人在大陸取得豬肉製紅腸0.44公斤、鴨肉製品1.5公斤等產品，委託航運公司向台北關報關進口這些產品，已涉違法。

但周女否認犯行，辯稱她去年10月11日晚間，因大陸友人以通訊軟體告知已從大陸寄出物製品給她，她發現豬鴨肉製品不得任意進口台灣後，便開始聯繫處理退貨及銷毀事宜。

她表示，後來她在貨運公司要求下，才提供個案委託書及個人證件，強調並沒有自大陸進口豬鴨肉製品的意思。檢方認為，罪嫌不足，予不起訴處分。