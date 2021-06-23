【旅遊經 編輯部報導】

日本位在四國南邊幕末志士坂本龍馬故鄉的「高知縣」坐擁浩瀚太平洋，東西長達 713 公里的綿長海岸線，創造各種形體樣貌的海岬與海濱風光，由於擁有84%日本最高森林面積，孕育出諸如「最後的清流-四萬十川」、「奇蹟的清流-仁淀川」等清流。高知縣上至高海拔山巒、下至大海皆有多變的樣貌，而地形、深淺程度，加上自然的力量，幻化成各種夢幻感的河川、海水與海灣景致，成了高知縣專屬四種療癒人心的──高知藍。

高知縣專屬四種療癒人心的──高知藍，分別為「仁淀藍」、柏島藍、神秘藍（松尾漁港內海老洞）、太平洋藍（桂濱）等！現在不妨來一一探尋！

※.「仁淀藍」──

連續6年獲選日本最佳水質河川的「仁淀川」，全長 124 公里，因河水受陽光照射時呈現耀眼迷幻的寶石藍，當地愛稱「仁淀藍」。位於仁淀川上游處的「Niko淵」是一座瀑布潭，被岩石與林木環繞，瀑布流洩而下，陽光灑落在藍綠色相間的水面上，如寶石般耀眼。欣賞美麗仁淀藍的推薦景點還有「中津溪谷」和「安居溪谷」。「中津溪谷」有為熱愛親水人士所打造的步道，讓旅人沿著步道漫遊在奇岩巨石、瀑布、植物等多變的奇景中，能欣賞清澈、神秘的水景，路途中可見幸運七福神石像，增添朝聖的儀式感。而「安居溪谷」的「水晶淵」有仁淀藍代表之稱，險峻的峽谷地貌造就不少瀑布清流，是可以細細品味最輕透仁淀藍的絕景之地，和中津溪谷同為縣內賞楓名所。

◎.Niko淵──

「Niko淵」清澈透亮瀑布流洩至小水潭，陽光灑落在藍綠色相間的水面上，如寶石般耀眼。

「Niko淵」清澈透亮，如同寶石般耀眼，地址：高知県吾川郡いの町清水上分2976-11(圖片：高知縣國際觀光課提供)

◎.中津溪谷──來中津溪谷步道上的幸運七福神，為仁淀藍之旅增添儀式感。

中津溪谷步道上的幸運七福神，為仁淀藍增添儀式感。地址：高知県吾川郡仁淀川町名野川(圖片：高知縣國際觀光課提供)

◎.安居溪谷──

安居溪谷的水晶淵有仁淀藍代表之稱，是最能觀賞深層仁淀藍的絕景之地。

安居溪谷的水晶淵有仁淀藍代表之稱，是仁淀藍的絕景之地，地址：高知県吾川郡仁淀川町大屋(圖片：高知縣國際觀光課提供)

※.柏島藍──

「柏島」是位在高知縣西南大月町的小島，也是四面環海的漁村。因有黑潮經過，賦予溫暖的海水，適合魚類、螃蟹、海龜、珊瑚礁等動物生存。柏島海水時而呈現翡翠藍，時而似鈷藍色，連接純白沙灘帶來的異國感，是旅人心之所向的度假天堂。船隻彷彿浮在水面的景觀像極了義大利國境之南蘭佩杜薩島，足以形容海水的清澈感。此外豐後水道海洋生態豐富，是浮潛勝地。柏島宛如小而精美的海上珠寶盒，蘊藏珍貴的海洋寶藏。

◎.柏島新大橋──

柏島新大橋是連接柏島與本島的橋樑，港灣可見宛如漂浮在空中的漁船奇景。

柏島新大橋是連接柏島與本島的橋樑，地址：高知県幡多郡​大月町柏島(圖片：高知縣國際觀光課提供)

※. 太平洋藍──

高知縣的太平洋海岸線東西長達 713 公里，沿線有多數湛藍透亮的美麗海灣及沙灘，其中最具代表性的景勝「桂濱」，海岸呈現弓狀、海灘擁有多色砂石，海水如琉璃般晶瑩璀璨，太平洋景色一望無際，是日本海濱百選之一，亦是白砂青松賞月聖地。佇立於桂濱，遠望太平洋的的坂本龍馬銅像與附近的「坂本龍馬記念館」，都為桂濱增加一層史詩級的懷舊感。

◎.桂濱坂本龍馬銅像──英姿煥發的坂本龍馬銅像由高知在地熱心人士奔走募資。

英姿煥發的坂本龍馬銅像，興建地址：高知県高知市浦戸9(圖片：高知縣國際觀光課提供)

◎. 琴之濱松原野外劇場 ──

位在高知縣東部藝西村的「琴之濱」是位置介於土佐黑潮鐵道西分站、赤野站之間，擁有綿延4公里的美麗沙灘。海岸線筆直，足以全覽太平洋浩瀚美景，與桂濱並列為高知縣內知名賞月名所。由於周遭無光害，近期觀星活動也相當盛行，天然美景吸引許多新人前來拍攝婚紗照，秋天竹燈宵祭典也相當知名。要卸除旅途疲憊感，首推琴之濱松原野外劇場、絕景咖啡廳 Sea House、赤野休憩所，都能將琴之濱的太平洋海景盡收眼底。

對著桂濱坂本龍馬像揮手的「坂本龍馬之妻阿龍與妹妹君枝之像」，地址：高知県安芸郡芸西村和食甲1(圖片：高知縣國際觀光課提供)

絕景咖啡廳Sea House ──

絕景咖啡廳「Sea House」 是眺望琴之濱絕佳景致的視角之一。

絕景咖啡廳「Sea House」 能優閒眺望琴之濱，地址：高知県安芸郡芸西村 西分乙54-1(圖片：高知縣國際觀光課提供)

※.神秘藍──

為位在四國最南端足摺岬所在地土佐清水市，松尾漁港內的「海老洞」，其為經由長久以來的海水沖刷、侵蝕，形成一處天然海蝕洞，為海水及山水匯聚地，獨特、隱密，因此也有「神秘藍洞」之稱。建議中午前來訪，欣賞透過陽光直射海水，映照出如同寶石藍般的美麗奇景，也能感受這一種特別神秘藍的奇觀！

◎.松尾漁港海老洞 ──松尾漁港海老洞自然形成富有神秘感的海蝕洞，美麗而深不可測。

自然、神秘的松尾漁港海老洞，地址：土佐清水市松尾171−2(圖片：高知縣國際觀光課提供)

在色彩心理學上，「藍色」是最能療癒人心的顏色，「高知藍」又受到自然界的神來一筆，變化各種漸層、暈染、耀眼的多種藍色系，無論哪一種，只要親臨感受，都能使鬱悶心情一掃而空，這大自然獨家調色技巧，只呈現給願意付出時間前往的旅人，旅行已逐漸變為追求一種身心上的治癒。找到您最嚮往的「藍」，疫情過後不妨親眼見證！

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圖片：高知縣國際觀光課提供