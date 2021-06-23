港媒引述北京消息人士透露，中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進將退休，由中共中央機關報《人民日報》國際部副主任吳綺敏接任。胡錫進昨天接受查詢表示，「我沒有退休，我在工作崗位上。」不過據稱，吳綺敏已經進駐《環球時報》，現在屬於「交接期」，胡錫進這位在中國頗具影響力的意見領袖卸任是遲早的事情。

《星島日報》報導，吳綺敏已經進駐《環球時報》幾個月了，現在屬於「交接期」。胡錫進已經61歲，超過60歲的退休年齡。接近《人民日報》的消息告訴稱，吳綺敏「很能幹，水準高，謙和理性。」據悉，吳綺敏是北京人，1991年進入《人民日報》國際部工作，翌年開始從事中央領導人報導，著有《大國外交第一現場》，預料將成為《環球時報》女總編。

胡錫進1960年4月出生，是正廳級，已屆退休年齡，去年底已有傳聞他將退休。他去年一月接受安徽衛視訪問時首次談及退休話題，並稱「沒有認真想過這個問題」，「地球離了誰都照轉，誰都有老的那一天，誰都有退出江湖的那一天」。

胡錫進1989年畢業於北京外國語大學，後進入《人民日報》國際部。1993年到1996年期間，他曾以記者身分，在波斯尼亞戰爭目睹地區民族衝突。2005年，他上任《環球時報》總編輯，是中國任職時間最長的報紙總編之一，也是頗具影響力並飽受爭議者。近年傳統媒體因面臨新媒體的巨大挑戰出現市場萎縮，胡錫進和他的《環球時報》被稱作中國最成功的報紙之一。

胡錫進時常通過社論、微信公眾號，或微博、推特等社交媒體，發表具有強烈民族主義色彩的「戰狼」言論，幾乎逢熱門事件必評，相當活躍。他在新浪微博坐擁2400百萬粉絲，儼然是中國網路紅人。

他被稱作「非官方的官方發言人」，可以說出《人民日報》和新華社不便說的話，為官方發聲。另一邊，政府又不必為他的言論擔責。他以通俗接地氣又略帶詼諧的文風，宣講官方政策，相信獲得高層認可。2019年香港修例風暴期間，胡錫進也曾到訪香港並進行近距離觀察。2015年，中紀委查處環球時報社未經審批擅自去波蘭公款旅遊問題，對胡錫進給予行政警告處分，但未損他的地位。