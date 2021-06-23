聯亞生技旗下的聯亞藥(6562)今日以每股30元登錄興櫃，盤中截至10時整，股價最高見到220元，漲幅達633%。

聯亞藥曾在2019年10月18日宣布終止興櫃交易，在調整經營策略、改善財務結構後，重新啟動上市櫃計畫。母公司聯亞生技主要負責疫苗的研發及進行臨床試驗，聯亞生技另一子公司聯合生物製藥負責疫苗原料藥生產，聯亞藥則進行混合及針劑充填等疫苗代工製造，最後再交由聯亞生技負責疫苗銷售。

聯亞生技開發持有聯亞藥業49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%。截至5月31日止，董事、監察人及持股超過10%的大股東，總計持股比例達80.44%。至4月底為止，聯亞藥稅後虧損4367萬元，每股虧損0.48元。

聯亞藥目前著重在生物相似藥品(Biosimilars)及小分子藥品之開發，紅血球生成素(UB-851)已進入國內三期臨床實驗階段，而與財團法人生物技術開發中心合作技轉的小分子新藥B-Raf激(酉每)抑制劑(UB-941)，已獲主管機關核准進入第一期臨床試驗階段。