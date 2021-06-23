日本6月工廠作業活動，正以4個月以來最慢速度在擴張，表示7月東奧復賽前，這個世界第3大經濟體的景氣成長力道已趨於平緩。

由於製造業有氣無力以及服務業持續萎靡，日企現已連續第二個月衰退，也使得日本第二季經濟成長數據恐怕好看不到哪去。

由於生產急遽下滑，au Jibun銀行日本製造業採購經理人指數(PMI)，6月經季節性調整後的初值，從5月終值53降至51.5。

該指數調研機構IHS Markit認為，從這份最新PMI來看，日本社會商業活動惡化速度有加快趨勢。同時，因疫情而實施的緊急狀態，以及來自供應鏈壓力，日企製造業也正受衝擊。

調查也發現，日本6月整體與出口訂單雖均有成長，但增加速度卻低於5月。

至於對未來一年，日本製造業者基本上還是保持樂觀不變，因為隨著新冠疫苗接種率增加，商業活動漸漸回歸正常化。

日本製造業現況是有氣無力，服務業則尚在谷底未能翻身。因為，日本6月服務業方面的經濟數據，已連17個月都萎靡不振，但頹勢似乎有比較緩和些。

au Jibun銀行日本6月服務業PMI初值，從5月終值46.5，經季節性調整後小幅升至47.2。但是，還是在景氣榮枯點50以下。

至於，經由製造業與服務業混合計算得出的綜合指數，則從5月終值48.8，降至6月47.8。