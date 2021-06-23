韓國新韓信用卡公司(SHINHAN CARD CO. LTD.)於6月23日來台發行社會責任債券，發行總額為3億美元，該檔債券為首檔外國發行人來台發行之社會責任債券，為我國永續發展債券市場寫下新的里程碑。

櫃買中心指出，社會責任債券是協助企業落實社會責任及幫助特定目標人群，以促進社會正面效益與發展的最佳金融工具；櫃買中心永續發展債券專板自5月18日正式啟動以來，截至6月23日社會責任債券累計發行金額已突破新台幣100億元，達新台幣122億元，顯示在全球永續發展的理念趨勢下，發行人踴躍地透過永續金融市場的管道，落實其對環境友善與社會責任的重視與關懷。

韓國新韓信用卡公司社會責任債券發行總額為3億美元，票面利率為1.375%，發行期間為5年，於櫃買中心與新加坡交易所雙掛牌。

櫃買中心表示，韓國新韓信用卡公司本次發行的社會責任債券，由匯豐(台灣)商業銀行擔任主辦承銷商，並由Sustainalytics擔任外部認證機構。該檔債券的社會效益投資計畫，全數用於社會基本服務需求之投資項目，包含提供公衛醫療機構、低收入弱勢族群之放款，以及補貼環境友善之基礎交通建設融資支出。