1.威剛(3260)：前5月營收年增37％，Q3營運續看好，昨外資轉買超453張，帶動晨盤股價彈升逾6.5%，收復季線、5日線。
2.台積電(2330)：昨外資賣超縮手，昨夜ADR止跌、漲0.17%，晨盤股價開高走高至591元。
3.第一銅(2009)：昨外資轉買超564張，加上期銅從10周低點反彈上揚121美元，晨盤股價強漲逾6%，躍過月線。
4.麗清(3346)：前5月營年增75.57％，Q2審慎樂觀，今早放量衝上漲停。
5.為升(2231)：昨獲三大法人聯手買超661，早盤股價強漲逾7%，朝季線前進。
6.朋程(8255)：傳車用SiC MOSFET獲歐車廠認證，早盤直奔漲停，創波段新高。
7.慶騰(4534)：工具機產業看旺，外資昨轉買超，早盤攻頂。
8.中壽(2823)：獲准試辦遠距刷臉投保，外資昨減少賣超，早盤放量漲逾7%。
9.精英(2331)：拚轉型成服務整合商，早盤彈漲逾4%、收復短均。
10.晶宏(3141)：不畏列入警示股，迎拉貨潮，全年獲利拚增50%，早盤觸及109.5元漲停價，登上百元創短高。
11.菱光(8249)：鈺叡高價收購，董座也喊話捍衛經營權，多方墊高，股價力漲逾6.5%。
12.亞信(3169)：布局網通有成，全年獲利戰高，晨盤一度漲近3%。
13.世芯-KY(3661)：H2營運具成長爆發力，早盤上揚漲逾5.5%。
14.敦泰(3545)：持有5000張慧洋-KY持股，Q2業外大進補，股價衝漲近6%。
15.晶技(3042)：5G、車用、wifi 6題材催熱營運，晨盤強漲逾6%，拚前波129元高點。
16.四維航(5608)：遭列警示股，4月每股盈餘0.43元，BDI指數續跌，早盤重摔62.1元跌停。
17.大學光(3218)：防疫宅在家眼睛保健問題浮現，獲外資及投信連四買，早盤亮燈漲停，勇闖天價414元。
18.逸達(6576)：本月起將逐步認列第二階段簽約金400萬美元，早盤反彈5%，重返百元大關。
19.國碩(2406)：太陽能股重啟攻勢，早盤放量勁揚6%，來到相對高檔。
20.太景*-KY(4157)：轉讓抗生素奈諾沙星陸合約，獲2500萬美元里程碑款，早盤大漲9%，收復20元及月線。
21.貿聯-KY(3665)：客戶拉貨，Q2營運優於預期，早盤彈升5%，收復半年線。
22.同致(3552)：電動車、汽車電子題材激勵，早盤勁揚4%，躍上半年線。
23.合晶(6182)：矽晶圓需求強勁，下半年將有新產能開出，可望帶動營運逐季成長，早盤攀揚3.5%，再寫波段高。(編輯整理：李慧蘭)
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