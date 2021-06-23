女星馮媛甄長相甜美、嗓音溫柔可愛，被封為「小林志玲」，她和製作人孫樂欣離婚後，2015年嫁給「霧峰林家」後代林帛亨，夫妻倆最近卻驚傳感情生變，對此馮媛甄也否認消息，然而她過往的情史卻被挖出，直指林帛亨原本已經和《我愛黑澀會》美眉「Nico」賴瀅羽（後改名為Nini）論及婚嫁，卻被馮媛甄介入。

據《鏡週刊》報導，馮媛甄和林帛亨在2011年認識，2年後女方愛上賽車，便找來林帛亨當教練，2人進而日久生情，然而卻有人爆料，當初馮媛甄以學賽車的名義接近林帛亨，交往沒多久就搬入林家提供給員工的短住的豪宅，消息傳入林帛亨父母耳裡，對她感到十分反感。

儘管林家兩老認為他們門當戶不對，反對交往，但馮媛甄和林帛亨還是先偷偷登記結婚，爆料也指出，其實當時林帛亨還有位女友Nico，2011年他出席「小蜜桃」朱安禹歸寧宴後的派對，還順勢向Nico求婚，沒想到後來就搭上Nico的閨蜜馮媛甄。

林帛亨和馮媛甄因為賽車搭上線，中間為傳奇車手Mika Häkkinen。（圖/翻攝自林帛亨臉書）

對於這些爆料，林帛亨曾反駁：「沒有，這些都是亂爆。」強調是分手一年後才和馮媛甄交往，而且長輩高興都來不及了，怎麼可能會反對，馮媛甄也在臉書發文反擊，「善良不該被拿來踐踏，不理會是不想再被利用炒新聞。」2人結婚後，親友都很看好這段關係，沒想到如今卻傳出感情生變消息。