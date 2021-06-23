為升（2231）在三大法人連袂買超下，23日早盤價量齊揚、股價最高衝上215元，大漲了17元，差一檔就漲停！目前漲幅約在6%左右，成交量破2600張。

為升近年來積極發展毫米波雷達、ADAS系統等演算法事業，其中，77GHz毫米波雷達接單暢旺，出貨逐步放量；另外，以毫米波雷達搭配熱像儀的生物偵測系統，拿下大陸兩家車廠訂單，預料今年第四季起開始出貨。法人估今年業績可望逐季攀高，全年EPS倍增可期。