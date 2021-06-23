跌深反彈 為升股價續漲 10:192021/06/23 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為升（2231）在三大法人連袂買超下，23日早盤價量齊揚、股價最高衝上215元，大漲了17元，差一檔就漲停！目前漲幅約在6%左右，成交量破2600張。 為升近年來積極發展毫米波雷達、ADAS系統等演算法事業，其中，77GHz毫米波雷達接單暢旺，出貨逐步放量；另外，以毫米波雷達搭配熱像儀的生物偵測系統，拿下大陸兩家車廠訂單，預料今年第四季起開始出貨。法人估今年業績可望逐季攀高，全年EPS倍增可期。 降評潮蔓延 外資賣不停 《商情》油價跌 打壓日本期膠連3跌 #為升 #系統 #毫米波雷達 #跌深反彈 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惠譽下調中國恆大評等 股價早盤大跌5％ 10:522021/06/23 財經 國產疫苗新兵聯亞藥登錄興櫃 首日飆6倍衝220元 10:302021/06/23 財經 《國際金融》大宗商品價格回穩 歐股揚升0.26％ 09:452021/06/23 財經 《商情》運價乏力 BDI指數續跌2.2％ 10:022021/06/23 財經 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 泰公開講／劉泰英：政治人物應懂適可而止 07:582021/06/23 政治 《晨間解盤》台股結構改變 非電為主軸(倫元投顧提供) 07:462021/06/23 財經 瑞銀論壇看好台股 上市櫃今年獲利 暴增三成 04:102021/06/23 財經要聞 《商情》美元走跌 銅價從10周低點反彈上揚 09:282021/06/23 財經 不畏大陸打壓鋼價 鋼鐵人攻勢再起 04:102021/06/23 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：鮑爾稱聯準會「不會先發制人」升息 10:362021/06/23 財經 財經熱門新聞 比特幣爆大屠殺 好日子玩完了？專家1句曝後市 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 三級警戒擬延長至7月12日 - 日報 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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