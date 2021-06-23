患有憂鬱症病史的59歲楊姓男子與高齡82歲的母親同住高雄新興區，去年4月楊男服用過量安眠藥，楊母勸他到醫院洗腸，雙方為此發生爭執，楊男一氣之下，竟持拐杖重壓楊母頸部，導致她呼吸窘迫、缺氧致死，一審依殺害直系血親尊親屬罪判楊男10年徒刑，褫奪公權6年，高雄高分院23日駁回楊男上訴，維持原判，可上訴。

判決指出，楊男患有憂鬱症，有服用安眠藥的習慣，去年4月4日晚間服藥後，因為「是否服用安眠藥過量」及「是否該去醫院洗腸」一事與楊母發生口角，楊男便跨坐在楊母身上限制她行動，一開始先以雙手掐住楊母，隨後更拿起放在一旁的柺杖勒住她脖子，直到母親停止掙扎後，楊男才鬆手，並打電話報警自首，警方趕抵現場時，楊母已無生命跡象。

救護人員緊急將楊母送往高雄大同醫院進行急救，雖然楊母經過心肺復甦術及插管後，曾恢復心跳及脈搏，但仍然在10天後宣告不治。

檢警訊問時，楊男坦承與母親因服藥問題發生爭執，並持柺杖勒住楊母脖子使其窒息，但楊男否認有殺人犯意，辯稱自己並沒有要預謀殺人，一切都是臨時發生，當時他從睡夢中被母親叫醒，母親又一直嘮叨，一時控制不了自己的情緒，又出現幻聽，才會拿拐杖勒死楊母。

一審法官認為，楊男僅因和母親爭吵就動手殺害母親，嚴重違背子女應體會父母養育的辛勞，造成無法挽回的憾事，實難輕縱，但考量楊長期患有憂鬱症，事發時其辨識行為能力有降低，且犯後自首，家人也願意給他機會，因此判他10年徒刑、褫奪公權6年，出獄後應入相當處所實施監護2年，楊男上訴二審，高雄高分院23日駁回上訴，維持原判決，全案仍可上訴。