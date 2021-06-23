45歲男星成潤（前藝名：陳威）擅長演反派，曾拍過電視劇《台灣靈異事件》、《戲說台灣》、《新兵日記》等，以及在電影《大尾鱸鰻》飾演開場老大。近日他在臉書PO一張偏僻地方拍戲的照片，後方竟出現不明人影，當場把網友嚇一大跳。

成潤昨（22日）在臉書粉專驚呼：「我竟然沒注意到這張照片的後面.....這麼恐佈.....晚上真的不要隨便去荒郊野外了」照片中，他和另外兩名男演員穿著古裝，一起到雜草叢生的荒涼地方拍戲，現場白煙密布，氣氛頗為詭譎，有眼尖網友發現這張照片不太對勁，「我怎麼看到這樹的右後方有出現一位白色上半身的…是我眼花？」成潤話鋒一轉揭曉真相，「偷偷的跟你們講一件事～～後面那位是我們放煙的工作人員李哥啦！哈哈哈～～別怕別怕。」

儘管真相大白，還是有不少網友半信半疑，「啊是演戲還是真的阿飄」、「後面有鬼」、「靈異照片」，男演員陳麒凱留言闢謠：「鬼有那麼好拍，全世界出夜外景的早拍一堆回來了。」

事實上，確實有體質敏感的演員在荒郊野外拍戲時，遇過難以解釋的現象，女星温貞菱拍電影《第九分局》表示，有一場到荒郊野嶺發現10幾個女鬼的戲，因她體質較特殊，到現場就先問劇組有無拜拜，事後詢問師父，才知道另一座山頭有2、30位好兄弟在看大家拍戲，令人聽了不寒而慄。

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