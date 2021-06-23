【旅奇傳媒/編輯部報導】面對嚴峻的疫情影響，第三級警戒備戰的生活作息，讓人無法放鬆，除了避免群聚、保持正面，也別忘了用美食幫自己與家人打氣！ 因應疫情而生的新商機，許多餐廳衍生出更多便民料理包，經過簡單加熱烹煮，還原在餐廳享用時的美味，在家就能感受外出用餐的期待與療癒力。

位於南投埔里的「金都餐廳」，是中台灣具指標性國宴料理餐廳，深受不少在地朋友、各地遊客喜愛，締造了許多旅遊南投遊客的美味記憶。 金都餐廳風味美食餐，結合多道精選私房料理，配飯、拌麵、當主菜，或煮湯加麵，在防疫期間也能煮出親切的美好滋味。

黑蒜老菜脯燉雞湯補充滿滿活力。 圖：金都餐廳╱提供

▲黑蒜老菜脯燉雞湯補充滿滿活力。 圖：金都餐廳╱提供

《黑蒜老菜脯燉雞湯》

老菜脯嚴選南投土產白蘿蔔，與對身體有益處的黑蒜，黑蒜與老菜脯相輔相成的天然甘味，一同融入雞湯之中，黑蒜保留了蒜的營養，卻沒有蒜味的刺激性，再加上台灣產的土雞肉，精心燉煮一鍋暖心雞湯。

鴨香豆腐鍋是美味的燜鴨料理。 圖：金都餐廳╱提供

▲鴨香豆腐鍋是美味的燜鴨料理。 圖：金都餐廳╱提供

《鴨香豆腐鍋》

使用新鮮在地食材，精心料理的台灣燜鴨料理。鴨肉味甘、性微寒，具有清肺止咳、滋陰補血、養胃生津、利水消腫的功效，尤其脂肪含量相對較低，容易被人體所消化，很適合夏、秋兩季食用！特選臺灣鴨肉與豆腐，組合創意料理，在精心製作湯底中，添增麻油、薑，補氣養身，在防疫期間吃上鴨香豆腐鍋，為身體補充滿滿營養。

手作紅麴滷肉鮮香十足。 圖：金都餐廳╱提供

▲手作紅麴滷肉鮮香十足。 圖：金都餐廳╱提供

《手作紅麴滷肉》

金都餐廳的知名招牌菜餚，特選國產新鮮豬肉，加入老闆特製紅麴醬一起醃製，紅麴醬精心調配比例，吃起來口感不易鹹膩，也能吃出回甘甜味香氣，加熱後配飯再簡單炒點燙青菜，就能煮出經典涮嘴台菜。

手作紅麴肉燥拌飯、拌麵都好吃。 圖：金都餐廳╱提供

▲手作紅麴肉燥拌飯、拌麵都好吃。 圖：金都餐廳╱提供

《手作紅麴肉燥、古早味肉燥》

兩款不同口味的肉燥，增添配飯的豐富性，兩者皆使用台灣新鮮豬肉，其中紅麴肉燥搭配獨家紅麴醬，精心慢滷出回甘清甜；古早味肉燥採傳統烹調手法去爆香與調味，不管是哪一種口味拌面、拌飯都十分對味。

茭白筍美人丸口感爽脆。 圖：金都餐廳╱提供

▲茭白筍美人丸口感爽脆。 圖：金都餐廳╱提供

《茭白筍美人丸》

嚴選台灣豬肉，融合埔里土產的茭白筍、香菇，捏出來的美人丸吃起來彈牙，又可以吃到茭白筍的清脆，不論是沾上喜歡的醬油，或是入湯加麵，都是難忘的口感。 在飲食上多製造一些居家感、儀式感，是疫情生活下喘口氣的小確幸，不能隨心所欲出門，但可以隨心所欲吃得豐盛，享受國宴級大廚的私房美味，是暖心又幸福的選擇。

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