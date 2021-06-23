台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統在疫情大流行期間力挺國產疫苗是錯誤政策，4成5同意、4成3不同意。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，透露蔡總統在疫苗政策上已站上多數民意的對立面；且4成7對國產疫苗有信心，4成4沒信心。有信心的人只多3個百分點。透露當前台灣人對國產疫苗的信心略嫌薄弱。

關於政府擬給予僅二期實驗解盲成功的高端疫苗「緊急授權使用」，10％非常支持，27％還算支持，20.6％不太支持，27％一點也不支持，15.3％沒意見、不知道、拒答。換句話說，3成7支持、4成8反對。不支持的人多11個百分點，多數民意反對已經表露無遺。

意味不論基於何種政策考量，高端僅完成二期解盲，政府就給予EUA，將與台灣多數民意背道而馳，社會反彈將十分可觀。

政黨支持的角度看，民進黨支持者7成6贊成，國民黨6成8反對，民眾黨8成1反對、時力5成反對，台灣基進7成1贊成。中性選民4成6反對，2成9 贊成。

對蔡總統疫苗政策，25.3％非常同意，19.4％還算同意，26.9％不太同意，16.1％一點也不同意，12.4％ 沒意見、不知道、拒答。35到64歲過半認為是錯誤的，20到34歲則過半數持相反看法；中性選民看法分歧，不贊同蔡總統疫苗政策的人略多一些。

對國產疫苗，13.3％非常有信心，33.8％還算有信心，25.3％不太有信心，18.9％一點也沒信心，8.7％沒意見、不知道、拒答；和三個月前相比，對國產疫苗的信心出現急遽減弱，有信心者減少 21.5 個百分點，沒有信心者增加20個百分點，原先一面倒對國產疫苗有高度信心，轉成嚴重信心動搖，顯然和最近一個多月國內疫情爆發、確診者和死亡數激增、及高度爭議的疫苗政策有直接關係。

最新民意顯示，能自由選擇時，30.7％優先選打國產疫苗，61.3％不會，8％沒意見、不知道、拒答。6成1選擇外國疫苗，3成1選擇國產如高端或聯亞。偏好外國疫苗的人是偏好國產的兩倍。

當只有國產疫苗可打時，14.8％非常願意，38.6％還算願意，21.1％不太願意，20.7％一點也不願意， 4.8％沒意見、不知道、拒答；5成3願意施打，4成2不願意。

台灣人高比例偏愛外國疫苗，除了沒有跨政黨之外，是跨性別、跨世代、省籍族群、教育程度、職業背景、地理區域的。從政黨支持的角度看，民進黨支持者中有6成4會先選擇施打國產，明顯有別於其他政黨支持者和獨立選民。

從年齡層看，值得注意的是，35到64歲有相當高比例不願施打國產疫苗。

本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，以全國為範圍的二十歲以上；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072人，誤差在95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。