外型與說話聲音甜美的馮媛甄過去被封為「小林志玲」，6年前她嫁給「霧峰林家」後代、賽車手林帛亨，兩人育有一女，近日卻傳出因林帛亨常在臉書對時事表達意見，甚至連「抗疫女神」賈永婕都被流彈波及，讓馮媛甄氣到回娘家暫時分居，對此，馮媛甄稍早無奈回應媒體：「一切都很好」。

38歲馮媛甄早年參加《我猜我猜我猜猜猜》出道，後來因在模仿節目模仿林志玲，被稱為小林志玲，她曾與製作人孫樂欣有過一段3年婚姻，離婚後雖孫樂欣和鍾欣怡結婚，馮媛甄則在2015年與林帛亨步入禮堂，兩人當時結婚一度被傳小三疑雲、女方和公婆不合等，但倆人攜手克服難關，未料最近卻傳因為疫情婚姻亮紅燈。

賈永婕近來被封為抗疫女神。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，林帛亨私下個性低調貼心，但遇到政治時事就有許多意見，還因此跟朋友鬧翻，最近「抗疫女神」賈永婕募捐送暖、送便當新聞熱傳，引來網友質疑政府效率，林帛亨則轉發新聞反批並質問台北市政府，並指這些酸民「連賈永婕的一根毛都比不上」，而林帛亨的朋友則回應他臉書，暗指愛心便當不好吃，「難吃爆」。

對此，馮媛甄稍早回應《ETtoday星光雲》，透露回娘家主因是因為疫情，希望有更多空間讓孩子生活，也抓緊時間陪伴外公外婆，對於夫妻鬧翻、林帛亨得罪朋友的消息，馮媛甄澄清是被借題發揮，「整件事應該跟我沒關係」，馮媛甄的好友也說，夫妻倆感情沒生變，一切都是子虛烏有。

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