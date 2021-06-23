美股消息面：

1.聯準會主席鮑爾在眾院小組委員接受質詢時表示，聯準會將堅守維持價格穩定的承諾，因此美國「非常、非常不可能」重演1970年代式的通膨。他並表示，聯準會「不會先發制人」地升息，央行將促進就業市場「廣泛且全面」復甦，不會僅基於通膨即將到來的擔憂而過快升息。

2.全美不動產協會（NAR）公布，因供應短缺帶動房價飆升，使潛在買家縮手，美國5月成屋銷售月減0.9%，為連續第4個月下滑，但跌幅小於市場預期的月減2.1%。以年率計，5月成屋銷售為580萬戶，少於市場預期的572萬戶。

3.聯準會主席鮑爾在眾院小組委員接受質詢時淡化通膨和升息疑慮，周二美元小跌，尾盤ICE美元指數跌0.21%，報91.69。

4.路透社報導，石油輸出口國組織與其減產盟友-即所謂的OPEC+，已經開會討論8月之後的產量安排，但尚未達成共識，該組織將在7月1日召開正式會議。周二國際油價反覆偏軟，紐約期油收跌60美分或0.81%，為每桶73.06美元。倫敦布蘭特期油收跌9美分或0.12%，為每桶74.81美元，盤中最高升至75.3美元，逾兩年來首度重返75美元大關。

5.市場觀望聯準會主席鮑爾的國會證詞，周二國際金市交投淡靜，紐約期金收跌5.5美元或0.3%，為每盎司1777.4美元，受升息前景打壓，金價在過去4個交易日就跌了3天。