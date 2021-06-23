受惠於產品佈局逐步發酵，且已陸續調漲產品價格，台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)不僅第2季營運可望優於第1季，下半年業績亦看好。

儘管今年第1季有上游原物料價格上漲不利因素，台光電、聯茂及騰輝-KY因產品組合優化業績表現亮眼，其中台光電因高階HDI獲國際大廠採用且出貨量逐季大幅成長，加上5G手機需求增溫，第1季稅後盈餘為9.65億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.89元；累計前5月合併營收為141.75億元，年成長39.47%。

隨著高速低損耗的材料新案陸續量產出貨，且5G手機市場大幅成長，加上ARM架構的高階筆電及高階平板電腦對HDI板的升級需求，雖然台光電產能較去年增加近20%仍供不應求，且原物料價格飆漲後的成本增加在第2季及第3季售價上陸續反應，台光電預估，第1季是今年營運低點，整體營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升，未來營收及獲利將更顯著成長。

目前台光電台灣觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸昆山廠月產135萬張，中山廠月產95萬張，黃石廠月產60萬張，根據台光電規劃，預計111年第3季昆山廠將增至月產165萬張，黃石廠預計111年第2季增至90萬張，屆時台光總產能將達415萬張，以因應未來營運需求。

受惠於車用及高速材料需求暢旺，且產品組合優化，騰輝-KY第1季合併毛利率33%，稅後盈餘為1.92億元，雙雙創下單季歷史新高，每股盈餘為2.72元，僅次於台光電，居銅箔基板廠亞軍；累計前5月合併營收為29.72億元，年成長38.7%。

在車用部分，騰輝-KY總經理鍾健人表示，由於各國訂定禁售燃油車時程、歐洲明訂碳排放規範及中國新能源車補貼政策延長，且電池成本大幅降低，加上政策配套提升公用充電樁比例，推升了電動車需求，根據國際能源署IEA預測，2030年電動車存量將從2020年的1000萬保有量增加到1.45億輛，如果政府積極推廣甚至到2.3億輛，為散熱材料帶來龐大商機，騰輝佈局汽車市場及電動車市場散熱產品應用多年，品牌知名度及市場率為同行之冠，不僅已成為全球汽車頭燈散熱材料第一大供應商，電動車散熱應用如：逆變器inverter、電池車充OBC等也取得領先地位，可望成為電動車成長趨勢的受惠者，預估今年車用產品營收可望年增40%到50%。

看好5G、AI、物聯網、雲端等均是主流科技趨勢，騰輝-KY除既有利基產品市占率可望持續提升，在發展多元化產品線的策略下，公司已陸續推出多種軍工航天、5G通訊、雷達、半導體與散熱應用的新型號產品，高階產品如：遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的樹脂材料陸續在各終端客戶測試，未來可望切入載板高端電子材料應用，成為營收及獲利成長新動能。

儘管聯茂新埔廠於4月14日失火，致使前段製程受到影響，所幸聯茂江西二期新廠已於4月開始量產，並導入前段高階材料生產，新埔廠區停產期間，台灣客戶訂單也陸續轉至江西廠認證生產，目前客戶訂單強勁，聯茂藉由廠區產能調度滿足客戶需求，火災對整體營運影響並不大，聯茂前5月合併營收為127.53億元，年成長20.81%。

聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

台燿過去一年營運深受中美貿易戰及大陸5G基礎建設腳步放緩影響，今年第1季更因銅箔、玻纖等上游材料價格大漲，單季稅後盈餘3.44億元，年減19.06%，單季每股盈餘為1.29元；不過，台燿近兩年積極拓展歐美客戶，成果逐漸顯現，隨著各國陸續重啟5G基礎建設，台燿營運已現谷底翻揚，累計前5月合併營收為82.66億元，年成長2.03%。

值得一提的是，台燿是各銅箔基板廠中，生產地點最平衡的公司，台灣廠產能規模占集團產能高達40%，生產產值更超過50%，為因應5G需求提升，台燿公司選擇台灣竹北進行二廠擴廠，此將有助於公司面對後全球化時代，單邊主義盛行的國際供應鏈，在銷售策略上，更具備彈性因應空間與風險分散的能力。