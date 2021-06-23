周二數據顯示，六月份歐元區消費者信心指數較五月上升1.8點。

歐盟執委會表示，該初值數據顯示，歐元區消費者信心從五月的-5.1回升到-3.3。

而路透調查經濟學家的預估為表現更好的-3.0。

就整個歐盟27國而言，六月消費者信心上升1.5點，來到-4.5。