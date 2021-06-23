《國際經濟》歐元區6月消費者信心回升 10:362021/06/23 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二數據顯示，六月份歐元區消費者信心指數較五月上升1.8點。 歐盟執委會表示，該初值數據顯示，歐元區消費者信心從五月的-5.1回升到-3.3。 而路透調查經濟學家的預估為表現更好的-3.0。 就整個歐盟27國而言，六月消費者信心上升1.5點，來到-4.5。 《國際經濟》日本6月PMI成長力道熄火 4個月來最小 全球品牌價值百強 18家中國企業上榜 #歐元區 #消費者信心 #數據顯示 #五月 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞銀論壇看好台股 上市櫃今年獲利 暴增三成 04:102021/06/23 財經要聞 陸港觀盤－公募REITs釋放基建投資新活力 04:102021/06/23 全球財經 《國際金融》大宗商品價格回穩 歐股揚升0.26％ 09:452021/06/23 財經 《國際經濟》鮑爾：不會只因通膨疑慮就升息 不可能重演70年代通膨 10:022021/06/23 財經 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 民調：蔡總統疫苗政策錯誤 4成5同意多於不同意 10:322021/06/23 政治 中國旺旺2020財年獲利 年增近14％ 04:102021/06/23 全球財經 史上最熱 全球保險業巨災賠款二．五兆 10:002021/06/23 財經 工商社論》論去年三角貿易創新高的啟示 04:102021/06/23 財經要聞 美經濟基本面利多 支撐商品市場 07:542021/06/23 財經 轟蔡政府錯誤政策當政績 美日送疫苗 江：500多條命換來的 04:102021/06/23 焦點要聞 財經熱門新聞 比特幣爆大屠殺 好日子玩完了？專家1句曝後市 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 三級警戒擬延長至7月12日 - 日報 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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