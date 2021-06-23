體恤憨兒，台東縣長饒慶鈴公告，預計下周起將安排醫事人員前往台東縣牧心智能發展中心，協助憨兒施打COVID-19疫苗，牧心日前召開會議，調查施打意願、討論施打動線及個案交通接送等事項，希望幫助有意願施打的60位憨兒完成接種。

牧心規畫採分倉分流施打，住宿學員從車道進出，搭電梯直接到3樓；其他憨兒從大門口進入，搭另1部電梯上樓，避免交叉感染風險。牧心表示，疫情爆發前，牧心於4月統計憨兒願意接種人數不到8人，隨疫情升溫，目前已有60位憨兒有願意施打。

饒慶鈴公告，預計下周會有醫事人員到牧心協助施打疫苗，牧心主任許秋霞表示，以往光是要抽血，有些孩子就需要4、5個人協助抓著，如果到社區施打疫苗恐會大亂，感謝主管機關體諒憨兒的特殊性，讓他們在熟悉的環境接種。

許秋霞表示，許多家長都很關心憨兒疫苗施打，21日開完內部會議後，將陸續通知家長，或親自下鄉到訪說明施打流程，請家長簽署同意書，有些家長在北部，授權同意書也會在這兩天提前寄送。

「交通接送比以往更困難」她說，牧心最遠的案家到長濱、大武，希望個案能自行前往接種，但目前仍有約20位憨兒需協助來回接送，考量防疫，在車內密閉空間無法同時接送多人，1天要載20人，車輛不足，將出動同仁的車協助。

許秋霞已完成疫苗接種，她表示，施打完後副作用不小，突然畏寒、發燒、頭痛，吃完止痛藥仍頭痛、四肢無力，兩天後才好轉，面對副作用帶來的不適感，她建議家長跟憨兒不要同一天施打，讓憨兒先打，保留照顧人力。

此外，除了年紀較長的父母，也希望手足能在家協助，因應臨時狀況；牧心將統一購買止痛藥、維他命C碇等，補充憨兒營養。她說，希望疫情盡快過去，讓憨兒回到中心，恢復正常生活。