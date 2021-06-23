為嚴防北農出現破口，新竹市政府22日起針對新竹果菜批發市場員工、承銷人及攤商啟動快篩，22日先對40名果菜公司員工快篩均為陰性。（陳育賢攝）

因應北農爆出群聚感染，為嚴防其萬一出現破口，新竹市政府22日起連續兩天啟動全面快篩，針對新竹果菜批發市場員工、承銷人及攤商快篩，22日先對40名果菜公司員工快篩均為陰性，今天上午再對攤商做檢測，已有近6成攤商、逾300人報名。

市長林智堅指出，北農出現新一波群聚，新竹農產運銷公司（新竹果菜批發市場）為大新竹地區最重要的蔬果批發市場，因此針對新竹農產運銷公司員工、承銷人及攤商提供快篩作業，讓高風險接觸者藉由快篩解除疑慮。

昨天40名員工已全部完成快篩，結果均為陰性，今天上午已排第1批攤商167人篩檢，明天也預訂再篩檢137人。

市府產業發展處長張力可表示，新竹農產公司除「貨運回頭車」跟北農略有關係外，員工及承銷商業務都跟北農沒有直接關聯，蔬果都是產地直送。但為求慎重、防堵病毒，市府還是從嚴辦理，先對市場員工及承銷商作全面快篩。市府也呼籲，因果菜批發市場約有承銷人550名，攤商應踴躍參與篩檢。

此外，3級防疫警戒以來，防疫作為都嚴格執行，包含實施實聯制人流管制、設置防疫檢查站量測體溫、提供手部酒精消毒及身分證尾數分流、管控容留人數等，也持續呼籲消費者控制消費時間一小時內，「快買、快走、1次買足」，另，本周市府也再次完成全市12處傳統市場的清消。