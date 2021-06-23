現代人生活忙碌，許多人三餐不僅不正常，或是靠便利商店解決三餐。營養師許瓊月分享真實案例，一名20多歲男子為準備考試，早午餐幾乎都買超商麵包及牛奶果腹，短短時間4個月內，就成為洗腎患者。

營養師許瓊月日前上談話性節目《醫師好辣》分享，一名大學剛畢業的男大生，正在準備公職考試，本身患有先天性腎功能異常，因此長期在醫院追蹤腎臟等健康問題。他為了有更多時間可以寫考題、參與補習班課程，早餐及午餐都是在便利商店解決，最常選擇的是牛奶及麵包。

許瓊月說，一般來說先天性腎功能異常的人，得要看自己照顧的程度，若照顧得好，可能5年、10年或15年之後，才有可能需要洗腎，但該名男子因2餐都是靠超商解決，短短4個月內就變成洗腎患者。

許瓊月表示，其實麵包裡含有高鈉食物，而且麵包是蓬鬆的，因此不管挑哪一類型、口味的麵包都一樣，再加上裡面還有磷酸鹽，高磷及高鈉對於腎臟都是負擔。許瓊月補充說，就算是ㄧ般身體健康的民眾，也不建議這樣攝取，雖然麵包搭配牛奶很簡單，想透過喝牛奶補充蛋白質是可行的，若想補充牛奶中的鈣質，會因為磷酸鹽中的磷而減少鈣質吸收，建議想補充鈣質，兩者間可隔一個小時再補充攝取。