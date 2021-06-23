路透引述消息人士說法指出，數州檢察長將聯手向Alphabet旗下的谷歌提告，預估最快下周就會展開行動，指控這家搜尋與廣告巨擘的行動應用程式（App）商店Play Store違反反壟斷法。

知情人士稱，此訴訟案自去年就著手進行，源自App開發商投訴谷歌對於Android裝置Play Store的管理措施。最初由猶他州、田納西州、北卡羅萊納州和紐約州的州檢察長發起調查，目前尚不清楚共有多少州檢方參與其中。