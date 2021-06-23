傳美數州檢長下周聯手向谷歌提告 指控Play Store涉及壟斷 10:392021/06/23 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息人士說法指出，數州檢察長將聯手向Alphabet旗下的谷歌提告，預估最快下周就會展開行動，指控這家搜尋與廣告巨擘的行動應用程式（App）商店Play Store違反反壟斷法。 知情人士稱，此訴訟案自去年就著手進行，源自App開發商投訴谷歌對於Android裝置Play Store的管理措施。最初由猶他州、田納西州、北卡羅萊納州和紐約州的州檢察長發起調查，目前尚不清楚共有多少州檢方參與其中。 美藉疫苗解封 憂變種侵襲 中資壟斷澳洲紐卡索港 國會議員籲防陸干預 #Play #Store #谷歌 #數州 #聯手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台股兩大利多助陣 抗美股回檔與台積電遭降評衝擊 08:272021/06/21 財經 旺季來了船還在塞 美耶誕節恐買不到商品 19:002021/06/19 財經 谷歌廣告業務涉嫌壟斷 歐盟啟動調查 23:152021/06/22 財經 美贈台數百萬劑疫苗 蔣萬安脫口2句話 19:352021/06/20 政治 台積電站回6字頭領漲半導體 賺飽季底行情紅利 16:302021/06/20 財經 紐時：天宮太空站延伸地緣政治對抗 中俄將聯手與美競爭 21:282021/06/18 兩岸 國中少女賣身3萬 男賴帳還公開照片罵：此人專長援交 09:162021/06/20 社會 經濟重開後 尖牙股走勢分歧 22:032021/06/20 財經 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 賠償談不攏 長賜輪和數億美元貨物續卡埃及 22:072021/06/18 國際 谷歌 遭歐盟啟動反壟斷調查 04:102021/06/23 全球財經 財經熱門新聞 比特幣爆大屠殺 好日子玩完了？專家1句曝後市 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 三級警戒擬延長至7月12日 - 日報 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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