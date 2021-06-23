台北市一間飛鏢酒吧的男老闆與賴姓女友店長分手後，將其解雇，賴女因心生不滿，以簡訊方式多次恐嚇男老闆，「要死一起死」等，也擅自闖入打烊後的飛鏢店，男老闆不堪長期受賴女恐嚇便提告。台北地院依恐嚇危害安全罪，判該女拘役20日，得易科罰金，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，賴女原任職在男友所經營的飛鏢店，任店長一職，因不滿男友欲分手並將其解雇，竟於2020年10月間以通訊軟體之暱稱「油膩膩」，多次傳送恐怖訊息給男友，包括，「請你放心，我會把整間店砸掉，二樓窗戶我輕鬆就砸破，大家走著瞧」、「我會雜了你整間店」、「我會讓你在飛鏢界臭掉」、「我也不會讓你爸有好日子過」、「要死一起死」等語。

賴女甚至還委託不知名的鎖匠將飛鏢店的大門打開，在未經男友的同意下，擅自進入店內，並拍下照片傳送給男友指稱，「拎北把整間店雜了」等語，其男友心生畏懼，遂報警提告。

賴女在警詢與偵訊時，均坦承犯行，並於法院準備程序中自白，法院考量後，認為賴女只是一時失慮才犯罪，衡量後以簡易判決裁處，依涉犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。緩刑3年。可上訴。