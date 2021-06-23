你有在Google Play Store下載訊息、桌布app的習慣或愛好嗎？近期有資安防護公司發現8款位在Play Store中的應用程式，內藏惡意軟體，恐竊取使用者的重要個資，甚至可能造成財物損失。雖然目前已經被Google下架，但你若曾經安裝過，建議立即刪除，妥善防護你的寶貝手機！

隨著人們對於智慧型手機的倚賴提升，存放在手機中的重要資料與個人資料也勢必越來越多，這也就是鎖定手機平台而來的惡意軟體持續不斷出現的原因之一。資安防護公司Quick Heal Security Labs近日在部落格公布，發現8款在Play Store當中的應用程式內含Joker惡意軟體，恐怕會在使用者不知情的情況下，竊取簡訊、聯絡人、設備資訊，並在背景執行廣告、甚至訂閱付費服務，導致使用者的權益受損。

一般來說，應用程式商店都建議使用者不要在非官方管道、第三方管道下載應用程式，以免下載到未經審核、不夠安全的app。但上述8個應用程式竟然是在Play Store中被發現，顯見app上架的審核機制還有提升空間。此外，Google Play Store都具備Play安全防護措施，會在下載app時經過驗證，但顯然上述8款應用程式還是躲過了Play安全防護措施的審核，相當狡猾。

Quick Heal Security Labs發現8款內含Joker惡意軟體的應用程式分別是Auxiliary Message、Fast Magic SMS、Free CamScanner、Super Message、Element Scanner、Go Messages、Travel Wallpapers、Super SMS。目前這些應用程式都已經被Google下架，使用者已無法再下載。

資安公司Quick Heal Security Labs發現8款應用程式內含Joker惡意軟體，當前已經從Play Store下架。但若曾下載，建議儘速刪除。（摘自Quick Heal Security Labs）
資安公司Quick Heal Security Labs發現8款應用程式內含Joker惡意軟體，當前已經從Play Store下架。但若曾下載，建議儘速刪除。（摘自Quick Heal Security Labs）

為了妥善防護，有鑒於這些應用程式都曾在Play Store上架過，建議Android手機用戶要確認是否曾經下載過，如果有，一定要儘速刪除。並且在刪除過後，建議使用掃毒軟體（例如：TrendMicro、Avira、Avast、Kaspersky、BitDefender等）進行全機掃描，且建議養成定期為手機掃毒的習慣。

《SamMobile》網站指出，簡訊、掃描器（scanner）、桌布等類的應用程式，向來就是Play Store中相當熱門的項目，因此也成為有心人士嘗試植入惡意軟體的目標。因此若有下載類似應用程式的需求，建議要以值得信賴的大品牌產品為主，下載後可以特別觀察手機是否有怪異情況發生，以提前發現是否下載到內含惡意軟體的應用程式。

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