台灣實施三級警戒已1個月，許多產業受影響，6/28能否解封各界關注，一名女網友發文說，她單親扶養2個孩子，因為疫情已1.5個月沒工作收入，想申請紓困貸款卻又過不了，如今生活費只剩一點點，每天只能吃一餐苦撐，深怕餓到自己的孩子。不少網友看了很感嘆，稍早才看到有人PO說朋友領到10萬紓困，馬上花3萬買遊戲，這波紓困真的「紓困」了嗎？

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她是個單親媽媽，獨自撫養兩個小孩，因為台灣這波本土疫情，已經停業了近1.5個月，沒有工作收入的日子讓她非常焦慮，幾乎快要無法控制自己的情緒，後來看見政府紓困貸款的公告，燃起一絲希望，想說去年自己有符合資格，今年應該也是。

結果女網友申請紓困貸款，卻因為沒有報稅而被拒絕，而政府先前說開放車貸、房貸和信貸延繳，她問了車貸公司，對方卻說沒有配合相關政策，一樣要正常繳款，終於讓她止不住滿腔怒火說「政府公布了那麼多的政策，到底有哪些是可以真的幫助到我們？」

女網友指出，距離6/28解封只剩短短幾天，但能否成功解封還不知道，能不能正常上班也不確定，身上僅存一點生活費，為了不讓孩子挨餓，她每天只能吃一餐，當孩子問「媽媽妳肚子不餓嗎？」她也只能無奈回「乖！你們先吃，媽媽等等再吃」。

女網友表示，眼看著三級警戒可能會延長，許多職業都受到疫情影響，讓她忍不住崩潰大喊「我們不會病死，而是會餓死」、「多少人因為這樣子被逼瘋了？要讓多少的家庭失控？」

一名網友看完原PO的境遇後感嘆地說，剛才看到有人PO文說，朋友領到10萬紓困貸款後，立刻花了3萬元在遊戲上，看到這種，讓生活過不下去的人該情何以堪？「一堆人說領到3萬，換手機、買遊戲機，但真正生活困苦的人卻一毛錢也領不到，紓困真的『紓困』嗎？」

另也有許多暖心網友替原PO加油，看到你的處境真的覺得很辛苦，如果有需要可以寄一些物資協助，另外若真的過不下去，也可以嘗試向社會局申請急難救助。另也有網友認同的說，「我去辦房貸展延，銀行還跟我說他們沒有聽說」。