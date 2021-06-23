近期外資降評台積電和聯發科，並將兩檔目標價分別砍到580元、800元。財信傳媒董事長謝金河表示，日前他搭計程車時，運將突然問他「外資突然大幅調低很多重量級公司的目標價，後面有沒有什麼陰謀？」這句話讓他警覺，本來外資報告只給投資人參考，但也要小心變成金融市場破口！

謝金河在臉書以「小心外資報告變成金融市場破口」為題發文，透露22日去電視台錄影時搭計程車，司機疑似知道他是誰，感慨地說道，「台灣真的很好，為什麼有些人把台灣說得那麼不堪？」接著，這位計程車司機突然問他：「社長，你有沒有發現股票市場最近很詭異，為什麼外資突然口徑一致大幅調低很多重量級公司的目標價？你覺得後面有沒有什麼陰謀？」這位計程車司機顯然有投資股票，而且是很用功的那一型，經這位司機這麼一問，自己不知如何回答，僅告訴他說：回去研究看看！

謝金河將聯發科、聯電的外資報告比對一下，滙豐才把聯發科的目標價從1550下調至800，這一槍打出去，聯發科股價下跌47元，理由是中國手機出貨不旺，5G晶片出貨下滑。但比對一下，滙豐在4月29日聯發科宣布特別股息今年每股配37元當天，所有外資都調升聯發科目標價，保守1380，最高看2000元，滙豐代表亞系外資，把聯發科目標價調升至1550元，那時的理由是財報出乎預期，股息優厚，可以吸引機構法人持續買入，還有聯發科的5G晶片超過高通。現在只相隔一個半月，基本面有發生那麼大的變化？

謝金河指出，先前曾提過聯博旗下Burnstein說聯電利多已充分反應，明年業績會衰退78%，而在此不久，一家沒有具名的美系外資將聯電目標價調升至70.8元，這家外資機構估聯電第二季毛利率會站上30%，第三季會到33.6%，明年Eps3.51元，2023年4.34元，聯電一直在營運，但看法卻差那麼多。

他提到，這兩天大摩說未來三至五年，投資台積電會變「死錢」，但立刻又有兩家外資機構調升台積電目標價。最近航運股大熱，每天都有超過四成資金追逐航運股，這不是正常現象，再追高的人恐怕會套牢。這兩天不具名的本土法人拚命調升貨櫃運輸股的目標價，萬海已喊到342元，陽明也到235元，市場愈貪婪，陷阱愈多！

謝金河說，這些年有很多台灣的分析師跑去中國大陸的券商上班，他們在中國出具台灣的報告，有些用詞很辛辣，前不久，證交所才出面提醒投資人要留意天風證券的報告。

謝金河強調，本來外資報告只有給投資人參考，但如果背後有政治意圖，像滙豐這次的大動作，正好是台、港關係最不好的時候，不免給人產生負面感受。他說，「這次坐了一趟計程車，讓他又上了一課，也許金管會可以多注意這個現象。」