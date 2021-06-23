高市觀光局推「雄夯宅美食」祭超殺優惠，號召民眾守護高雄味。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局推「雄夯宅美食」祭超殺優惠，號召民眾守護高雄味。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局推「雄夯宅美食」祭超殺優惠，號召民眾守護高雄味。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情尚未解封，餐飲業無法內用，生意大受衝擊。高市府觀光局攜手擁有80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」，廣邀超過200家餐飲業者共推「雄夯宅美食」外帶餐點，祭出買一送一等超殺優惠，號召民眾共同守護你我最愛的高雄味。

觀光局周玲妏局長表示，疫情期間，各行各業都很辛苦尤其是餐飲業幾乎都是靠每日營收在維持運轉，為了生存紛紛改推線上點餐、外帶用餐。這也成為這波防疫飲食趨勢，觀光局推出這樣的線上活動，期待一個簡單的線上點餐動作，就能幫助到後面更多的家庭生計，讓餐廳有生意做、外送人員有單跑，希望幫助這些高雄的好味道能繼續傳承。

觀光局表示，這次活動廣納超過200家店家，持續招募中，當中不乏知名連鎖餐飲品牌、飯店餐廳、網路名店、巷弄小吃、在地老味、夜市美食等，各家特色餐點包羅萬象，都有各自精彩的美食故事，品味美食之際，也體驗不一樣的宅系美食新生活。

觀光局說明，雄夯宅美食專區內也將不定期推出各項吸睛優惠，包含「買一送一」、「第二件3折」、「加1元多一件」、「168套餐」等4大優惠專區，以親民且超高CP值，鼓勵民眾把喜愛的高雄味帶回家與最愛的家人朋友享用。另也歡迎民眾到高雄旅遊網臉書敲碗留言最想吃的美食，屆時將由市長陳其邁向大家推薦。

此外，「雄夯宅美食專案」內已有超過100家商店表達加入市府「高雄好家載」系統意願，盼透過與高雄市政府、LINE公司、一卡通公司及點餐平台多方資源共享，讓參與商家有更多曝光機會及數位轉型，也提供給市民更多便利、優質及在地的美食選擇，讓大家宅在家也能像上餐廳，請大家放心點、安心吃。