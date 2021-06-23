瑞典一家法院當地時間22日做出裁決，維持將華為排除在該國5G設備供應商之外的禁令，此舉讓華為重返歐洲的希望破滅，並增加了中國對華為競爭對手愛立信採取報復行動的可能性。

去年10月，瑞典政府基於國安考量將華為排除在5G設備供應商之外。華為針對此項決定提起訴訟。

法院在一份聲明中表示，瑞典的安全非常重要，行政法院已經考慮到，只有安全警察和武裝部隊一起，才能全面了解安全形勢和瑞典面臨的威脅。

法院稱，如果將華為產品包括進用於5G網路中心功能的無線電技術中，可能會威脅瑞典的安全。