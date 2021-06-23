【旅奇傳媒/編輯部報導】全台三級緊戒即將滿月，開啟居家防疫新生活是越來越多人的常態，不論是在家工作還是耍廢救台灣，定少不了各種零食、點心相伴，度過在家防疫時刻的小確幸。2021最吸睛商品「羅馬生乳包（Maritozzo）」從羅馬紅到日本，也衍生出多樣口味，小巧可愛的布里歐圓麵包夾入蓬鬆輕盈的卡邦香緹鮮奶油，炎炎夏日幸福品嚐奶香味濃郁又冰涼的甜點，正是最佳療癒心情首選點心。

高雄烘焙名店「奧瑪烘焙」冰冰涼涼的生乳包正熱賣！目前在高雄共有五家門市的奧瑪烘焙於今年四月開賣的「羅馬生乳包」已成為IG上療癒系打卡甜點，不同於傳統布里歐麵包體，特別使用紅極一時生吐司麵團之中靈魂原料-凱薩琳麵粉做為基底，使整體口感更加濕潤、化口，搭配北海道四葉十勝奶霜及法國大廠愛樂薇法國鮮奶油做成的生乳內餡乳香格外濃郁。防疫期間特別在官網及全家便利商店的行動購中推出宅配服務。

▲原味羅馬生乳包。 圖：奧瑪烘焙╱提供

【L&Z 咖啡 輕食 甜點】 高雄一間有溫度的小店「L&Z」推出外型可愛且有特殊風味的巧克力生乳包，除了不同於原味麵包體的做法，L&Z的巧克力生乳包在內餡上也特別使用比利時嘉麗寶可可粉製作，一口咬下巧克力與奶霜在嘴中化開苦香可可氣息超級濃郁！店家推薦常溫即可享用，口感更為乳化綿密！防疫期間「L&Z」天天於臉書上公布店內當日新鮮製作產品，不要忘了電話預訂保留。

▲巧克力生乳包。 圖：L&Z╱提供

台南甜點美食也有必造訪的白拋拋生乳包，在炎熱南台灣可是手刀搶訂的團購聖品，朵莉屋除了店內讓人食指大動的甜甜圈外，銅板價就能嚐到使用北海道四葉十勝奶霜及法國大廠愛樂薇鮮奶油製成生乳內餡的生乳包，買到後迫不急待大咬一口享受濃郁奶香，許多客人也喜歡冰涼時品嚐另一種風味。防疫期間提供電話預約帶保冷袋自取，值得團起來一起度過酷熱的夏天。

▲羅馬生乳包。 圖：朵莉屋╱提供

門面雖低調但擁有不少老主顧的台南「布拉格烘焙」五月份新品推出的鳳梨羅馬生乳包，小巧鬆軟的布里歐麵包夾入法國愛樂薇奶霜及卡士達餡，配上清新的鳳梨切片，奶香濃郁又有清爽水果，一樣銅板價就能帶回家的美味，想嚐鮮的一定不能錯過。

▲羅馬生乳包。 圖：布拉格烘焙╱提供

嘉義人有福了！名氣十足、回訪率超高的嘉義網紅名店「穗悅手作烘焙」也有生乳包呢。店家表示羅馬生乳包這款傳統點心可是早期羅馬情侶之間的定情物，還會將戒指夾入麵包裡送給心儀女孩求婚！店內除了販售各種日式、歐式麵包，重頭戲的羅馬生乳包更是推出了：原味、提拉米蘇、紅豆牛奶、米蘭硬布丁、夏日芒果5種口味。店家提供嘉義市東區滿200元、西區滿300元免運外送，想一次購足的食客一定不要錯過！

▲紅豆牛奶生乳包。 圖：穗悅手作烘焙╱提供

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