美國司法部今天宣布創設5個全新專責小組，打擊槍枝販運問題。美國暴力犯罪飆升，總統拜登明天也將宣布相關打擊措施。

法新社報導，這5支專責小組將於30天內設立完畢，焦點放在紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山和華府等主要城市，這幾處的殺人案件數量於過去1年半來大幅增加。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）發表聲明說，結合聯邦檢察官、特種警察與地方夥伴，「槍枝走私打擊部隊將調查、阻斷各大網絡，避免犯罪槍枝流入社區，引發悲劇後果」。

明天，民主黨籍總統拜登將宣布政府在打擊犯罪上的相關策略。共和黨一再批評拜登，未能妥善解決犯罪率上升的問題。

美國凶殺案犯罪率多年來持續下滑，2020年卻上升約25%，並在2021年來到歷年最高。

路透社報導，據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）彙整的資料顯示，截至今天為止，美國今年已看到297起大規模槍殺案，奪走超過2萬800條性命。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上談及這項議題時說：「我們認為，暴力犯罪的主要驅動力就是槍枝暴力。」

莎琪說，總統拜登認為，「其中很大一部分是實施槍支安全管制措施，即使國會目前在這方面毫無作為」。她指的是共和黨籍聯邦參議員出手擋下一項旨在加強管制武器購買的法案。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100623