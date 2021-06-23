隔夜美股三大指數同步收高，標普500指數幾乎再度攀上新高峰，而在科技巨頭上揚和比特幣反彈帶動下，那斯達克指數刷新歷史高點，受此激勵，周三香港股市開漲0.56%，報28468.24點，目前漲逾0.65%。國企股開漲0.5%，目前漲近0.8%。

恆生科技股指數目前上漲0.83%，舜宇光學漲2.6%，美團漲2.25%，京東漲2.44%，嗶哩嗶哩跌逾2%，阿里巴巴漲1.28%，百度漲2.4%，聯想跌0.9%。

獲中國銀保監會批准開始籌建湖北分公司，友邦漲逾1%。

遭惠譽調降評級，恒大重挫逾5%。

近來受北水青睞的吉利股價大漲逾8%，此前外電報導，吉利母公司浙江吉利與Volvo共同持有的瑞典電動車公司Polestar準備透過與特殊目的收購公司（SPAC） 合併在華爾街上市，其估值可能超過100億美元，相當於吉利市值的三分之一。

康希諾生物飆升逾10%，中國商務部周二公布中國企業研發生產、可供出口的新冠疫苗產品清單，康希諾的重組疫苗「克威莎」（Convidecia）上榜。