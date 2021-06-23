（13:00更新）雨區往北部、東部擴大，大雨特報從4縣市增加到10縣市！氣象局發布新北、基隆、桃竹苗、南高屏、宜花10縣市大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日南部、宜蘭、基隆北海岸地區及北部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

雨區擴大，10縣市發布大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今天滯留鋒面仍在臺灣上空加上西南風依舊偏強，天氣持續不穩定，白天西半部降雨有機會再度增多，各地出現陣雨或雷雨的機率仍偏高，部分區域仍有局部對流發展造成較大雨勢，一但有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象達人彭啟明在臉書指出，明天鋒面減弱逐漸北抬後，還是西南風轉為夏季容易有陣雨，也逐步回溫轉熱的天氣，下一個改變時間點在六月底至七月初，預期太平洋高壓將會登場，梅雨鋒面再度盤據在長江流域到日本附近，是否會再下來台灣，以目前高壓趨勢來看，機會不高，不像上周那樣突然東退，而台灣也將進入很熱的夏季熱浪天氣，就要開始關心颱風的發展了。