經濟部昨晚與台電舉辦聯合記者會，宣布營建署將發給台中火力發電廠特別許可執照增建燃氣機組，台中市長盧秀燕上午率主管表達抗議，她說，經濟部與台電片面促成中火違法擴建，台中市民不接受。她並提出五大質疑，痛批中火走後門，「什麼叫特權？什麼又叫民主法治？」

盧秀燕表示，經濟部與台電自行宣布已拿到特照，讓中部人很生氣，要代表台中市民表達抗議，為了捍衛市民健康，必須反對中火違法擴建。台中火力發電廠在中央強行、片面的協助下，要增加2部機組、煙囪也要變成7根，中央為何把發電任務一再加諸在台中人身上？為何一直欺負台中人？

盧秀燕強調，台中市堅持台中電廠必須比照通霄電廠、以先拆再建的方式增建機組，且必須以機組的發電量做等比例拆除。通霄電廠去年可以先拆電機組、今年再重建，中火為何不行？

而針對經濟部與台電表示將於新機組完工後拆除中火1、2號燃煤機組，盧秀燕抨擊說，現在台灣每天有人確診、有人死亡，正當大家齊心抗疫的時候，中央以偷襲方式、片面宣布已與外國廠商簽約，讓台中連抗議的權利都沒有，用暴力傷害台中人的肺。「蔡政府都可以直接用一紙公文廢除台中的生煤管制條例、廢除都計審查了，一張空頭支票，你相信嗎？」

此外，盧秀燕也提出五大質疑，包括為何中火增建機組的重大建設不須經過地方審查，且審查到一半、被審查者自行推翻審查，私下找營建署開後門，「什麼叫特權？什麼叫民主？」若中央不認同都審程序，為何之前要循此途徑？台電昨天還將都市審議計畫書送到市府，沒想到傍晚就翻臉不認帳。