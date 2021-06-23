台中果菜公司董事長莊乃慧（右），今天上午第一位登記接受快篩。（陳世宗攝）

台中果菜公司批發業者，因受到新冠肺炎疫情波及，生意普遍下滑約3成，讓業者大感吃不消。（陳世宗攝）

因應北農發生新冠肺炎群聚感染事件，鑑於農產品批發市場係民生物資供應鏈上游，市長盧秀燕爭取中市果菜、肉品7大批發市場第一線工作人員，23日起包含市場員工、承銷人員及零批商共2305人，展開為期兩天全面進行快篩，如為陽性將通知相關單位安排住院隔離。

農業局長蔡精強說，台中市7大批發市場狀況穩定，因北農發生群聚感染，為進行預防性安全把關，於中央流行疫情指揮中心同意後，7大批發市場在注射疫苗前，先全面進行7大批發市場員工、承銷人員及批發商共計2305人快篩檢測，以利後續防疫策略規畫。

蔡精強表示，批發市場快篩檢測採預約登記，並進行鼻咽採檢，如為陰性即可作為進入批發市場依據，若快篩為陽性，則不准進入市場並通知相關單位安排住院隔離事宜；7大批發市場受檢人數，以台中果菜公司最多有497位，尚未登記快篩人員將列入第二批。

台中果菜公司董事長莊乃慧指出，該公司比較擔心的是大貨車的司機，有可能從南到北或從北到南的跑，疫情期間特要求司機與行口少接觸，目前由搬運工來下貨再送到行口，並為搬運工請命列入施打疫苗的優先對象；行口登記只有1人，家人及員工如未篩檢的人員，將列入下一批快篩名單，全面嚴加把關做到滴水不漏。