世界衛生組織（WHO）近期宣布印度變異株（Delta）成為全球主流。截至6月初，全球各州的Delta分佈有增加趨勢，其中佔比最高是大洋洲，其次就是亞洲。學者表示，Delta引發的症狀不典型，常見頭痛、流鼻水或喉嚨痛，一旦Delta侵襲台灣，所有的篩檢政策都得重新檢討。

英國近期新增個案中，有99％都感染Delta病毒，當地也採取了入境管制和檢測措施。台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣必須將Delta阻絕於境外，由於感染Delta產生的症狀不典型，一旦Delta侵襲台灣，所有的篩檢政策都得重新檢討。

陳秀熙表示，根據英國的症狀檢測結果，Delta病毒株在40歲以下個案中，有3分之2出現頭痛症狀、2分之1出現流鼻水或喉嚨痛症狀。在40歲以上的個案中，則有2分之1頭痛、3分之1流鼻水或喉嚨痛。

對比原始病毒株的35％咳嗽、32％疲勞、32％頭痛、24％肌肉痠痛、22％喉嚨痛，以及英國變異株（Alpha）的30％頭痛、29％疲勞、28％咳嗽、21％肌肉痠痛、20％發燒，感染Delta者的症狀並不典型，不論40歲以下或以上，多數都是頭痛、流鼻水和喉嚨痛。

公衛學者范僑芸表示，Delta入侵全球6大洲的比例有增加趨勢，截至6月6日，大洋洲的Delta佔比已升至47％，其次是亞洲的33％、歐洲的21％、北美洲的18％，而原受巴西變異株（P.1）影響的南非洲，Delta的比例也達到8％。台灣目前則有5名境外移入個案感染Delta。

公衛學者林庭瑀說，英國截至今年5月，已針對6成確診個案進行病毒序列分析，並評估疫苗是否可降低Delta、Alpha有症狀個案的發生比例。以AZ疫苗為例，針對Alpha病毒，接種1劑的效益達到51.4％，接種2劑則是66.1％。針對Delta，接種1劑AZ疫苗的效益為32.9％，但接種2劑後則可達到59.8％；

至於BNT疫苗，針對Alpha病毒，接種1劑的效益為49.2％，接種2劑則可達到93.4％。針對Delta，接種1劑的效益為33.2％，接種2劑則可達到87.9％。林庭瑀表示，由此可見，接種1劑疫苗對Delta的保護力較低，但若能完整接種2劑，保護力則可與Alpha相當。