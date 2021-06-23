5月疫情大爆發，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文的總統聲望僅4成3，創23個月來新低。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民意支持度出現重大翻轉，應與5月疫情風暴中社會湧現大量質疑蔡總統疫苗政策有關；長達22個月的「蔡英文總統的太平盛世」已經在2021年6月暫時劃下句點。

被問到，贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？民調顯示8.7％非常贊同，34.5％還算贊同，23.8％不太贊同，20.7％一點也不贊同，12.3％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆指出，43.2％約4成3基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，約4成5不贊同。不贊同者比贊同者多1.3個百分點；和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」下滑2.5個百分點，「總統職務表現不贊同率」上升3.2個百分點；一來一往，使得不贊同者比贊同者多1.3個百分點，上個月兩者之間相差4.4個百分點已成過去。

他認為，43.2％是自2019年8月以來最低，同時，目前不贊同蔡總統處理國家大事方式的人44.5％，是2019年10月以來的最高點；長達22個月的蔡英文總統的太平盛世已經在2021年6月暫時劃下句點，這也標示她第三次執政困境已確定降臨。

至於蘇內閣，6.9％非常滿意，34.6％還算滿意，24.4％不太滿意，24.5％一點也不滿意，9.6％沒意見、不知道、拒答。換句話說，約4成2滿意蘇但4成9不滿意。不滿意的人比滿意的人多7個百分點。這項發現透露出蘇內閣正面臨上任以來空前最強烈的不滿。

游盈隆認為，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少 3.4 個百分點，不滿意的人增加4.3個百分點，這是蘇內閣成立2年6個月以來民意支持度最低的時候，5月疫情大爆發，民怨如山洪暴發，蘇內閣終失去多數民意的支持，安定人心和穩定政局功能大不如前 也是首次出現民意支持的赤字。

本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，以全國為範圍的二十歲以上；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072人，誤差在95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。