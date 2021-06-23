【旅奇傳媒/編輯部整理】疫情限制了旅行，卻無法限制創意。配合政府防疫，民眾的活動範圍被限縮在家，為應援宅家生活靈感，菲律賓觀光部台灣分處與知名旅遊達人溫士凱合作拍攝「菲律賓的味蕾旅行」料理影片，以在地食材融入異國調味，烹調三道充滿道地家常味的菜式佳餚，透過防疫自煮的居家食光，在舌尖上搶先暢遊菲律賓。

「菲律賓的味蕾旅行」系列影片推出第二輯，旅遊達人溫士凱極選三道最具家常味的菜式佳餚，透過影片詳解備料與料理步驟，輕鬆煮出三道最具菲律賓家常味，更邀請菲律賓觀光部處長海瑟博士一同賞味品嘗，透過廚遊，沖淡想出國的情懷。6月23日、6月25日、6月28日晚上7點鎖定菲律賓Facebook粉絲專頁和YouTube頻道「菲律賓Fun鬆玩」，與菲律賓宅一起，來場別具滋味的味蕾旅行吧。

▲菲式苦瓜炒蛋。 圖：菲律賓觀光部台灣分處╱提供

▲菲式鳳梨雞以食令鳳梨入菜，是夏季最開胃美食。 圖：菲律賓觀光部台灣分處╱提供

▲茄汁燉肉燴蛋搭配米飯超下飯。 圖：菲律賓觀光部台灣分處╱提供

詳細的精彩料理過程與步驟，敬請準時鎖定「菲律賓Fun鬆玩」

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）