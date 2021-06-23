女星林采緹擁有性感身材與豔麗臉蛋，當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」，神還原2次元美女，讓她紅到日本去，也因此擁有大批死忠粉絲，而如今成了單親媽的她，為了兒子努力撐著，即使防疫停工期間，林采緹也不忘po辣照送粉絲福利，昨天(6/22)她就在IG貼出自己香汗淋漓的照片，羞喊「一分鐘就倒地了」，讓眾多男粉絲看了不禁暴動。

林采緹星路順遂但情路缺了些運氣，她2018年帶球嫁「Under Lover」成員胡睿兒，本以為人生大事塵埃落定，不料臨盆之際男方爆出夜店撿屍案，當時林采緹選擇原諒，陪另一半走過最艱難的時刻，只是婚姻仍在去年3月破局，胡睿兒被判2年有期徒刑，目前正在牢中，林采緹因此一肩扛起育兒責任。

婚姻翻車的林采緹，產後光速回歸演藝圈賺奶粉錢，也為了維持競爭力，一直很努力在鍛鍊身材，曾坦言唯有把自己的狀態保持得很好，才能應付各種工作需求，即便如今因為全台三級警戒，演藝圈也多處於暫停狀態，林采緹宅在家仍想辦法運動，不時會分享生活照。

昨天她在IG貼出兩張濕身照，透露防疫在家，嘗試自主鍛鍊招式，悲喊：「現在棒式我竟然撐不了90秒！！一分鐘就倒地了，真的太久沒練核心了！」，只照片中的林采緹滿臉通紅，任一頭長髮狂野散落，髮梢已經濕透，攀黏在胸前，但最大的亮點是，短版運動上衣底下，因為角度問題，淡粉色內褲只露出一小角，大露蠻腰與渾圓翹臀曲線，彷彿「底褲失蹤」狀態，讓粉絲眼睛一亮，直讚「身材好辣阿(啊)」、「妳令人心跳加速」、「感覺你比先前瘦了許多」，也有人說其實棒式能撐1分鐘，已經不錯了。