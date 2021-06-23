【旅奇傳媒/記者-張偉浩】韓國截至6／10接種疫苗人數正式突破千萬人，接種率約近20％。韓國政府正式宣布推進旅遊泡泡方案，有限制開放一般觀光，並已與台灣、新加坡、泰國、關島、塞班島等防疫狀況良好地區進行初步討論，研擬具體作法。根據韓國國土交通部及文化體育觀光部發布新聞內容，宣布在防疫規定下將重啟國際觀光活動，初期規劃開放完成新冠狀病毒（COVID-19）疫苗接種者以團進團出方式進行一般旅遊活動，也為疫後觀光旅遊注入新的強心針。

開放旅遊泡泡後，將以當地疫情決定直航航班數及搭乘率、觀光客入境人數上限等，適用對象須在入境時須提出陰性確認書及接種證明書，入境後再接受PCR篩檢，結果為陰性後可進行觀光行程，途中若出現疑似徵狀須立即通報。

韓國觀光公社表示，韓國文體部是針對未來開放的大方向發布，台灣在優先名單是非常好的消息，但也需要再進一步跟台灣相關單位研擬具體辦法，若順利與韓國洽談旅遊泡泡計畫，還必須將計畫書送審指揮中心，包括出入境是否隔離、隔離時間、PCR陰性報告限制、進出飯店防疫措施、回台旅行社通報流程、旅客居家檢疫或自主健康管理天數等，都需要有明確的討論。

觀光局則坦言，目前台灣疫情不穩定，不像2020年維持多月零確診的優良記錄，加上疫情變化速度很快，近期兩國也積極在提高疫苗接種率，短期內尚無法建構旅遊泡泡具體細節，也都認為必須在接近疫情尾聲時，才有辦法準確評估計畫。

台灣主要郵輪產品航向東北亞／釜山、濟州、麗水 豐富的觀光旅遊資源 都讓台灣旅客留下深刻印象

台灣國際郵輪協會（ICCT）針對韓國旅遊泡泡 樂觀其成

旅遊泡泡是當前後疫情時代可行的方案，但是否能成行仍取決於雙方國家是否處於疫情可控的條件下，台灣在2020年全球新冠疫情爆發的第一年，在高度且嚴密的國境管制措施下，長期保有國內極少確診的優異成效，故自7月起國民享有幾乎等同一般的正常生活，郵輪旅遊也在7／26起復航，執行國內航線的跳島郵輪假期，一直到今年的5／13因英國變種病毒疫情擴大升溫後才暫時停航至今（目前已知規劃暫時停航至6／28），台灣在端午節過後疫情已有顯著下降趨勢，可望在不久的將來，台灣疫情警戒應可從三級調降，屆時國內旅遊的活動也將會再次逐步復甦，然團體出國的限制仍需待全球的疫情穩定後且國民普遍施打疫苗後才可能逐步開放。

台灣國際郵輪協會（ICCT）理事長林博宗指出，韓國設定台灣為首波旅遊泡泡，協會樂觀其成，台灣郵輪旅遊產品的主要航線為東北亞，6天以上的航線多數都會安排拉到韓國境內停靠（同個航程內，搭配停靠日本及韓國港口），韓國的釜山、濟州、麗水是較常停靠的港口，上述港口城市也有極為豐富的觀光旅遊資源，過去幾年也讓台灣遊客留下很多印象深刻的美好旅遊經驗，如果郵輪泡泡旅遊成真，相信對疫情封閉已久的遊客而言，會是非常令人振奮的消息，屆時郵輪旅遊觀光也將會是復甦後最值得期待的旅遊選項。

此外，協會刻正思考籌辦亞太郵輪聯盟組織的可能，協會於今年上半年分別拜會了航港局及觀光局局長並提出本案構想，本會也將邀請亞太各個國家旅遊業者共同參與聯盟組織（原則各國一個代表），協會也將協調觀光局駐外代表能共同給予支持，共同做郵輪旅遊產品的推廣及行銷，以擴大台灣郵輪旅遊的客源市場並落實提升產業價值。

雲頂郵輪集團 2018年首開韓國麗水航線

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，雲頂郵輪集團對於郵輪產業發展不遺餘力，持續扎根在亞洲郵輪港口，過去曾有停靠過韓國濟州、釜山、麗水。

2017年韓國海洋水產部率領韓國代表團來台推介5大港口，讓雲頂郵輪思考韓國航線的多元發展，同時也讓各大代理旅行社充分了解韓國港口與城市魅力，因而促成2018年首開2個停靠麗水的航次，帶給台灣郵輪旅客更豐富的旅遊選擇。2019年也積極與韓國國際郵輪研究所、濟州海洋水產局、台灣國際郵輪協會合作，促成麗星郵輪的Fly Cruises的商品，讓郵輪航向釜山港與濟州港之外，濟州島的旅客也可以坐飛機到台灣，乘坐郵輪回到濟州島，打造全新的旅遊商品。

去年與韓國觀光公社舉辦【韓國想見你 乘星夢賞月探索韓國】活動，分別在9／30（濟州主題）、10／2（全羅南道麗水主題）、10／4（釜山主題）的三個航次，在郵輪上舉辦韓國偽出國主題跳島活動，反應熱絡。這次聽到韓國文體部將台灣列為首波開放的國家，也非常的高興與榮幸，期待未來可航向國際航點，並一切配合政府及主管機關的宣布動作，再計畫後續的航點規劃。

公主遊輪 開放後將規劃釜山、麗水、濟州航線

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示，台灣及韓國旅遊的發展歷史悠久，在1980年代韓日11天已是最受台灣旅客歡迎的東北亞行程，韓國一直倍受台灣旅客的喜愛，尤其近年來更是年輕人的熱門選擇。

公主遊輪自2014年以台灣為母港開始運行，韓國即已納入航季行程，也獲得旅客的好評。值此新冠疫情持續之際，欣聞韓台旅遊泡泡的好消息，公主遊輪非常興奮，也期待遊輪亦能包含在其中。釜山，麗水，濟州均會安排。

公主遊輪自1990年代即已和旅遊業有密切的合作，發展臺灣的遊輪市場，更在2013年正式成立台灣分公司，進一步強化與業界合作，創造商機，現在及未來亦會一本初衷，持續提供高品質的產品及服務，支持業者，共創消費者，旅遊業者及我們到訪的國家及城市的多贏局面。

歌詩達郵輪 韓國入境客13％搭郵輪 歌詩達包辦4成

歌詩達郵輪台灣辦公室資深銷售經理林耿宇表示，歌詩達郵輪於2006成為首個進駐亞太區的國際郵輪集團，更於2016年成立台灣辦公室，為台灣出發或途經台灣的旅客提供最正宗的「義式」郵輪假期體驗。

歌詩達郵輪與同業攜手合作，未來也將提供更多豐富多樣的航線行程，讓台灣旅客藉由海上義大利美譽的郵輪體驗精彩的假期。

長期深耕亞太郵輪旅遊市場的歌詩達郵輪，憑藉獨特的「海上義大利」風情及對亞太地區航程的熟悉度，成為業界唯一擁有台灣、韓國雙母港的郵輪公司，有別於其他郵輪公司只接載台灣旅客造訪韓國，歌詩達郵輪更是把韓國旅客帶到台灣，為台灣觀光產業創造更多旅遊商機。

此外，根據韓國郵輪旅遊交易會（Korea Cruise Travel Mart）統計，韓國入境客的13％是搭郵輪進來，歌詩達郵輪就佔了約40％的比例，顯見是前往韓國郵輪旅遊最佳選擇。林耿宇指出，未來疫情紓緩，歌詩達將積極布局韓國郵輪航線，並配合主管機關防疫規定，再次帶給台灣旅客海上義大利之旅。

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