指揮中心將各類教育人員列為第七順序疫苗對象，卻獨漏大專教師。全國教師工會總聯合會為大專教師請命，呼籲指揮將他們納入，以免大專成為校園防疫的破口。

指揮中心近日公布新冠肺炎疫苗優先施打順序，將高中以下教職員、幼兒園及托育機構人員分別列於第七順序的第7類和第8類，22日公布了第七順序的第5類，將考試工作人員、國小安親班教育人員、托育機構人員也納入施打對象。各類教育人員看似齊備，卻獨漏了大專教師。

全教總認為，一旦學校正常復課，大專教師和高中以下教師都是同樣必須在密閉的教室中，面對數十位學生進行長時間的教學工作，其所承擔的風險責任都是相同的，不應該把大專教師排除在優先施打順序。

全教總說，雖然高中以下教師施打疫苗的主要目的在於避免教師感染學生的風險(因高中以下學生不能施打疫苗，且感染症狀不明顯，容易造成家戶傳染)，但大專教師作為室內群聚的授課者，在講台前口沫橫飛的講述課程時，同樣可能成為風險高的傳染者，所以也應該列為疫苗優先施打對象。

全教總爭取從幼兒園到大專的所有教育人員優先施打疫苗，以確保校園安全，遺憾指揮中心並未考量大專校園的需求，將大專教師排除在外。為了確保復課後的校園安全，全教總呼籲指揮中心應將大專教師比照高中以下教職員，納入第七順序的疫苗施打對象，以免大專成為校園防疫的破口。