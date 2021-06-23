為何瑞士想要F-35隱形戰機

據3位消息人士透露，瑞士在採購新戰機的評估中，目前對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F35-A戰機評價最高。

儘管如此，據路透引述瑞士德語廣播電視 （SRF）報導，就最後的政治決定來說，仍未排除其他對手。而瑞士政府這個月就應該要決定，究竟要買F35-A、波音（Boeing）的F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）、空巴旗下歐洲戰機（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon），還是達梭（Dassault）的「飆風」（Rafale）戰機。

而據《航空家》（The Aviationist）網與土耳其廣播電視（TRT）報導，瑞士選民去年9月以些微公投差距，意外支持政府砸多達65.3億美元（近1828億台幣），採購約36—40架戰機和後勤及武器系統等，以取代老舊的F-5「虎式」（Tiger）和F/A-18C/D戰機。

瑞士的30架F/A-18「大黃蜂」（Hornets）戰機將在2030年退役，而若是一切順利，新戰機預定要在2025年以前交付，並在2030年交付完成。據說F-35能獲得瑞士青睞的關鍵，除了能以同樣的預算，採購更多戰機外，它還能靠模擬器，讓F-35遠比其他對手提供更多虛擬訓練機會。

然而，瑞士國防部長阿茉德（Viola Amherd）想要建議採購美國F-35，而不是法國的「飆風」，或是空巴的「颱風」戰機，很可能導致該國和歐洲鄰國間的緊張。有分析家認為，在瑞士當局青睞美製戰機的消息外洩後，可能揭開瑞士與歐盟角力的序幕。一位評論員甚至警告，數十年來，瑞士在向不同歐洲國防承包商採購軍武裝備後，如今為了向美國採購F-35，不惜一腳踢開近鄰，難道算是明智嗎？

而據當地媒體報導，瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）可能為了擔心激怒鄰國，而寧願選擇歐洲戰機。