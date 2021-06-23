是德科技宣布，宏達電(2498)選用其Keysight 5G用戶端設備模擬(UEE)解決方案UeSIM，來驗證為專用網路最佳化的開放式無線接取網路(RAN)平台的效能，是德將扮演宏達電前進世界5G的最佳助手。

全球拚5G，許多行動通訊業者正開始部署Open RAN(O-RAN)基礎設施，以建立多元的供應商生態系統，並針對不同使用案例，將服務交付最佳化。5G基地台可分為無線單位(RU)、分散單位(DU)與集中單位(CU)，在Open RAN的架構下，DU與CU可使用商用現成伺服器並內建虛擬化網路，使一個DU可以彈性橫跨4G與5G頻段存取與支持多個RU，彈性部署相異的虛擬化網路功能(Virtualized Network Funtions,VNF)，不再受過去的專有硬體和軟體的限制。

是德科技網路存取事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示，本次與宏達電擴大合作，將智慧型行動裝置與技術納入考量，開發出靈活的客製化Open RAN解決方案。UeSIM可模擬無線和O-RAN前傳網路的真實網路流量，協助宏達電有效驗證具開放標準介面之5G基地台的端對端效能。

宏達電資深副總裁鮑永哲表示，藉由與是德科技合作，宏達電可驗證協定與射頻之間的互通性，並驗證網路元件是否符合最新的Open RAN規格。遵循開放式標準介面的最新規格，是成功部署多廠商Open RAN的基礎，將核心網路留在雲端，再把軟體、韌體、硬體獨立分開，因此可以針對不同企業需求進行各項客製化軟硬體規劃，提供彈性多元且較低成本的5G專網解決方案。

宏達電預計在2021年巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)中，將使用Keysight UeSIM(展示具有開放標準介面之5G基地台是如何提供高資料速率和低延遲。

是德科技與宏達電在智慧型手機市場的合作始於20多年前。藉由使用是德科技5G裝置測試平台，宏達電順利開發並驗證於2019所推出的首款HTC 5G Hub，為宏達電進軍全球5G市場奠定基礎。